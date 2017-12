Articles vedettes

Les taxes de vente en Floride… Sont-elles remboursables?

Les achats se font en abondance pour de nombreux visiteurs canadiens qui séjournent au sud de la Floride. Cependant, la taxe de vente sur les achats n’est pas remboursable et elle varie selon les produits et les services obtenus.

En fait, le gouvernement des États-Unis ne rembourse pas la taxe de vente aux visiteurs étrangers car la taxe de vente perçue est payée à chaque État et non au gouvernement fédéral, de la même manière que la TVQ est payée au Québec.

Différentes taxes de vente

Le taux de la taxe de vente ou de location en Floride est de 6 % à l’exception d’items à l’épicerie, de médicaments ou encore de certains comtés. Les comtés sont en mesure de prélever des taxes locales en plus du montant de la taxe de l'État. Le montant le plus élevé ajouté en sus de la taxe de vente est 1,5 %, élevant la taxe de vente totale à 7,5 % dans ces comtés floridiens. Le comté de Broward n’ajoute rien et maintient la taxe de vente à 6 %, alors que les comtés de Miami-Dade et de Palm Beach ont une surtaxe discrétionnaire de 1 % sur les ventes, ce qui la fait grimper à 7 %.

Ce taux de taxation demeure toutefois peu élevé si on le compare à celui du Québec qui grimpe à 15 %. De plus, le taux de la taxe de vente sur le loyer, pour la location résidentielle ou l'octroi d'un permis d'utilisation de biens immobiliers commerciaux pour fin de location, sera réduit de 6 % à 5,8 % à partir du 1er janvier 2018.

Taxe de séjour

Il faut cependant savoir que dans le comté de Broward, la taxe de développement touristique, parfois appelée taxe de séjour, est de 5 % et que celle-ci passera à 6 % dès le 1er janvier 2018. Ainsi, les touristes paieront 12 % de taxe au total pour un hébergement de six mois et moins, ce qui inclut la taxe de l’État. Dans le comté de Palm Beach, elle demeurera à 6 % pour un total de 12 % alors qu’à Miami-Dade elle est de 7 %, totalisant ainsi 13 % de taxe.

Exception

Il importe de savoir que si vous effectuez un achat important, comme une voiture, et que vous avez l'intention de l'exporter au Canada, vous devez contacter l'autorité fiscale de l'État dans lequel vous effectuez l'achat. Visitez www.floridarevenue.com ou les douanes américaines www.cbp.gov. Ils seront en mesure de vous informer des critères de remboursement de taxe de vente payée.

En résumé

Avec des prix plus abordables pour la plupart des produits et services en Floride, une taxe de vente de 6 % et une taxe discrétionnaire additionnelle pouvant aller jusqu’à 1,5 %, il demeure avantageux de faire des emplettes dans cette région du Sud. Assurez-vous cependant de respecter le montant d’achat maximal pour votre retour au Canada, soit 200 $ pour une sortie du pays de plus de 24 heures et 800 $ pour un séjour de 48 heures et plus.