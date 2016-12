Attention aux passes de location!

Les compagnies de location de chaises de plage et parasols - cabanas, promettent de rendre paradisiaque vos vacances à la mer en offrant un espace douillet et ombragé. Ce n’est toutefois pas le cas pour un couple de Québécois qui s’est fait berner à l’achat d’une passe pour ce beau confort tout bleu à Pompano Beach.

Et semble-t-il qu’il y ait plusieurs autres dans la même situation.

Le Soleil de la Floride tente de faire lumière sur le sujet.

Vous avez surement vu et remarqué sur des sections de plage floridienne, ces alignements de chaises longues au revêtement bleu avec cabanas ou parasols assortis qui offrent aux preneurs, un maximum de confort pour leur journée à la mer.

Ces ameublements appartiennent en fait à des compagnies spécialisées qui louent leur mobilier aux touristes. Tout se fait en accordance avec les règlements de la ville avec qui la compagnie a signé une entente.

Les vacanciers peuvent donc louer des chaises et parasols à la journée ou se procurer une passe de 10, 20 ou 30 jours qu’ils peuvent utiliser à leur guise. Aucune date limite mentionnée, seul l’épuisement du nombre de jours de location tari la passe.

Un Québécois, préférant garder l’anonymat, possède une propriété à Pompano Beach et il avait investi l’an dernier, 300 $ pour une passe de 30 jours de location.

Malheur!

« C’était la deuxième fois que nous achetions une passe de 30 jours. La première datait de 2012, et l’autre a été payée mars 2015 alors qu’un employé d’Oceanside Beach Service (OBS), nous a convaincu d’acheter en offrant un escompte, même s’il nous restait cinq jours sur la passe précédente » raconte-t-il.

Il était en confiance car le préposé lui avait déjà dit que la passe était bonne pour cinq ans.

Mais après son arrivée en Floride en novembre dernier, le couple découvre que la compagnie OBS, qui offrait le service sur la plage de Pompano depuis plusieurs années, a été remplacée par une autre entreprise et sa passe n’est pas honorée!

Le couple n’a utilisé que sept de ses 30 journées de location payées. Et supposément, d’autres sont aussi dans cette situation fâcheuse.

Quoi faire?

Un employé de la ville de Pompano Beach nous a bien confirmé qu’il n’y a plus d’entente avec OBS et que la ville n’a aucune responsabilité face aux passes préalablement vendues par la compagnie. Aucune explication possible du pourquoi de changement de fournisseur.

OBS opère sur plusieurs autres plages du comté et il semble que leurs services soient appréciés.

Sur le reçu d’achat, qui sert aussi de passe, on ne retrouve effectivement aucune date d’échéance ou clause spécifiant une résolution en cas de rupture de contrat entre la compagnie et la ville.

Oceanside Beach Service a offert un remboursement de 100 $ ou la possibilité d’utiliser les 23 journées restantes à l’une des autres plages desservies. Mais c’est une inconvenance puisque le couple en question vit à Pompano Beach.

Alors, si vous êtes tentés de vous procurer une passe du genre pour vous offrir un espace douillet et ombragé sur la plage, exigez une spécification quant à la durée du forfait et un mode de remboursement au cas où la compagnie doive déménager. Et le document doit être signé!

Ce n’est pas une assurance garantie, mais ceci peut vous aider en cas de litige.

