La jetée à Deerfield Beach

L’International Fishing Pier fait non seulement la fierté de la ville de Deerfield Beach, mais il est en train de devenir un centre d’attraction complet. Le département de marketing de la ville a innové cette fois-ci avec l’ouverture d’une boutique souvenir, située directement sur le quai.

Avec le but bien précis de devenir l’une des plages les plus chéries des visiteurs de la région, la ville de Deerfield use de ruses pour embellir et promouvoir ses plus beaux atours. Depuis le 7 juillet, les visiteurs ayant adoré leur expérience, peuvent se procurer des souvenirs et vêtements hip à l’effigie de la ville.

En 2015, la boutique en ligne « deerfieldbeachshop.com » avait fait ses débuts. Et maintenant, les mêmes articles plus une toute nouvelle ligne de vêtements et accessoires, sont disponibles sur place. Les recettes appartiennent à la ville.

Dommages réparés

On se souvient qu’en 2012, cinq millions de dollars ont été injectés pour la rénovation du quai suite à l’ouragan Sandy. Cette jetée de 976 pieds a été mise à l’épreuve une autre fois. Des vagues d’une vingtaine de pieds de haut, poussées par la force de l’ouragan Matthew l’avait abimé en octobre dernier.

Pour fins préventives, la ville avait ordonné sa fermeture avant la tempête, et il a fallu quelques semaines pour réparer et inspecter la partie de la structure ayant subi des dommages. Une section du rail avait été arrachée, les lumières et les fils d’électricité abimés par la secousse.

Les fonds débloqués en 2012 avaient a aussi permis de construire un nouveau restaurant, un magasin d’appâts et d’installer des bancs permettant une vue de l’horizon à couper le souffle.

En plus, comme nous l’avions mentionné ultérieurement, une caméra submergée et attachée au bout du quai permet de voir « live », via internet (deerfield-beach.com/1474/Beach-Cameras), l’activité sous-marine qui s’y anime. Les amateurs de plongée et les pêcheurs s’en réjouissent, et vous pouvez montrer à vos enfants en direct, leurs poissons favoris qui frôlent la lentille!

Des caméras montrant en direct la plage et les conditions de la mer sont aussi sur le même site.

C’est avec ce genre d’innovations que Deerfield Beach attire sur sa plage, des milliers de visiteurs qui profitent aussi de l’adorable petit quartier de restaurants et bars qui mènent à l’International Fishing Pier.

Il y a un droit d'admission à deux niveaux: les touristes et les marcheurs paient moins que les pêcheurs. Les prix pour pêcher sont raisonnables et il y a un stand de concession sur la jetée pour vous procurer des appâts. Il existe également des stations de découpage et de rinçage à l’eau douce de poissons fraîchement pêchés.

Il y a aussi des cours de pêche pour débutants qui se donnent à la jetée tous les deux samedis. Peut-être que vos adolescents en visite pourront s’émerveiller de découvrir les rudiments de la pêche en mer…!

International Fishing Pier, 200 N.E. 21st Ave. Deerfield Beach, FL 33441

Tel: 954-480-4407