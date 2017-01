Quelles sont les prédictions pour 2017 ???

Depuis la nuit des temps, l’humanité rêve de connaitre ce que l’avenir lui réserve. Les Nostradamus, Jules Vernes et compagnie ont tous essayé d’étancher la soif des curieux. Maintenant, à l’aube de cette nouvelle année, ce même désir de connaître le futur refait surface. Plusieurs se demandent ce que deviendra notre planète, notre culture, notre gouvernement, notre carrière et notre vie amoureuse pour les prochains douze mois.

Voici donc une compilation de prédictions variées qui surgissent pour 2017. Soyez bien avisés que Le Soleil de la Floride n’a aucune responsabilité quant à l’exactitude des suppositions, propositions ou prédilections énumérées. Et notre journal n’endosse aucune méthode particulière ayant permis de formuler ces présomptions…

Les prophéties de Nostradamus

Interprété par ses adeptes, l’avenir que prédit Michel de Nostredame pour cette nouvelle année ressemble à portrait plutôt sombre, voire terrifiant. Supposément, ce philosophe français vivant au 16ème siècle, avait prédit la suprématie d’Hitler, l’attaque du 11 septembre 2001 et la présidence de Donald Trump!

Ses prophéties indiqueraient que la «superpuissance actuelle», qui est en fait une référence aux États-Unis, devrait devenir de plus en plus ingouvernable et incompétente sous l’entrée en fonction. M. Trump.

La plus terrifiante des prétendues prophéties est une «guerre chaude» sur le réchauffement climatique et la diminution des ressources, les menaces les plus importantes étant la guerre biologique et le terrorisme.

Mais rien n’est mentionné au sujet de la santé du Huard canadien… Faudra donc se fier au système de santé pour lui proférer les meilleurs soins!

Prédictions pour Wall Street

Du côté boursier, les clairvoyants de boule de cristal ont vite fait de trouver que l’économie américaine accélérera la cadence en 2017 et que le marché boursier, contrôlé par des milliardaires, montera en flèche!

La Défense nationale aura droit à un plus gros morceau du gâteau fiscal et les compagnies manufacturières dans ce secteur, feront de bonnes affaires. Et bien entendu, l’environnement sera piétiné au profit des compagnies pétrolières.

Par contre, les routes, les ponts et les tunnels auront droit à un coup de jeunesse.

Aucun mot sur l’avenir des Panthers au hockey. Pourtant, le copropriétaire de l’équipe est bien installé à Wall Street, et à Washington en tant que Secrétaire de l’Armée américaine.

2017 en Floride…

Puisque la Floride est comme un petit pays privilégié par sa situation géographique, la boule de cristal indique une année de chaleur, remplie d’amour et de positivités à tout point de vue!

Même si la tradition dicte que c’est le temps de fixer de nouveaux objectifs, de décider de faire plus, de manger moins, de cesser de fumer, de commencer à faire de l'exercice etc., si vous êtes en Floride, ce sera plus facile d’améliorer votre vie au cours de la prochaine année.

Ce que les visiteurs, Snowbirds et résidents de l’État du soleil devraient avoir en tête, c’est de faire l’effort supplémentaire qui leur permettra de se sentir plus heureux et plus sain au jour le jour.

Parce qu’au fond, pour prédire un bel avenir, il n’y a aucune recette miracle. Chacun doit travailler son intérieur afin de créer des avantages durables pour sa vie, et ainsi attirer plus d'opportunités et de relations heureuses, personnellement et professionnellement… Bonne Année 2017!