2017 et la valeur des propriétés en Floride

Vous avez investi en Floride il y a quelques années lorsque le marché était « bon »? Vous aimeriez maintenant vendre ou investir à nouveau, mais ne savez pas si c’est un moment propice ou non? Voici comment les experts en la matière compartimentent ce que 2017 a en poche pour le marché immobilier en Floride.

Une chose est certaine, rares sont les terrains pour construire alors que la population de la Floride ne cesse d’augmenter. Et tous ces gens, il faut les loger quelque part.

Vision

Le chef économiste de HomeAdvisor.com, monsieur Brad Hunter, est convaincu que le cout de l’énergie influencera grandement l’immobilier en Floride du Sud en 2017. Une hausse du prix de l’essence fera inévitablement augmenter le prix de construction des maisons. En conséquence, il se peut que la demande pour des propriétés à proximité des lieux de travail monte en flèche dès le milieu de l’année.

Ajoutez à cela le lourd trafic et le temps de voyage nécessaire pour se rendre au boulot à chaque jour, et voilà que la tendance pour les maisons ou condos près des centres urbains prend de la valeur, et pour le travailleur-acheteur, et pour le vendeur. Ainsi, on peut s’attendre à une hausse des prix pour les maisons et condos géographiquement moins éloignés.

Bien que ceci ne s’applique pas pour les propriétés en bord de mer, les Canadiens possédant un bien immobilier à proximité de l’autoroute par exemple, viennent de s’approprier un marché autre que celui réservé aux Snowbirds, s’ils ont envie de vendre.

Les condos luxueux

Ce secteur de l’immobilier est mûr pour une correction sérieuse. L’utopie de la luxure a rejoint un plafond, tant pour les très riches que pour les imbus. Les limites sont atteintes et ce marché de grands excès est en train de couler à pic. D’ailleurs, un agent immobilier, spécialisé dans ce genre de transactions dans la région, confirme que depuis le printemps dernier, peu a bougé dans ce secteur. Les condos de 1,2 millions offrent des rabais jusqu’à 30 %, et même avec une telle réduction, le marché est stagnant.

L’offre surpasse de beaucoup la demande. Les édifices récemment construits ne peuvent vendre, même avec des rabais considérables, les unités neuves restantes. Les investisseurs étrangers, incluant les Canadiens, ont bien profité de la faiblesse du marché lors de la dernière crise économique. Mais présentement, avec un fort dollar US, il est pas mal moins attrayant pour eux de s’approprier une vitrine sur mer en Floride.

Les habitations pour la classe moyenne

En 2017, la demande pour les habitations sous les 500 000 $ augmente, mais le choix se fait de plus en plus rare. Ceci pousse inévitablement les prix à la hausse.

L’inventaire est pratiquement inexistant pour les maisons entre 100 000 $ et 200 000 $. Même chose pour celles entre 200 000 $ et 300 000 $. Au-dessus de cette marque, ce sont les banques prêteuses qui sont frileuses.

Faudra possiblement attendre que l’Administration Trump allège la réglementation pour permettre à plus de jeunes familles, d’accéder à un prêt convenable.

D’après un sondage effectué en décembre par l’University of Florida, 97,2 % des Floridiens sont optimistes quant à leur situation économique pour 2017 et seront vraisemblablement enclins à faire de grosses dépenses.