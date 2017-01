Msc Cruises des navires suisses s’installent à Miami

Le Marché Des Croisières Est Loin De Montrer Le Moindre Essoufflement.

Bien au contraire. Ici en Floride on en remet chaque année, bien que ce soit la plaque tournante la plus importante dans le domaine à travers le monde.

Il n’y a plus d’espace dans les ports? On en crée!

À Miami, la compagnie suisse MSC Cruises injecte près de 38 millions de dollars pour permettre d’y accueillir d’autres navires.

On procède à l’agrandissement et à la modernisation d’un terminal où sera construite, une nouvelle salle d’attente pouvant accueillir 1500 passagers en plus d’un immense salon de réception VIP exclusif.

Selon les plans, on y installera de nouvelles facilités afin d’améliorer les débarquements et le retrait des bagages. Des systèmes électroniques de haute pointe rendront plus fluides les arrivées comme les départs.

Le président de l’entreprise, Ronerto Fusaro, a indiqué que MSC Cruises entendait poursuivre sa présence dans le marché nord-américain.

Toutes ces transformations permettront la venue d’un nouveau navire, le MSC Seaside, pouvant accueillir 5 178 passagers à son bord.

Le paquebot abritera un parc aquatique interactif, 11 restaurants et un club MSC Yacht élargi, une terrasse privée où l’on retrouvera un restaurant et un immense salon.

Le MSC Seaside rejoindra un membre de la famille, le Divina, qui lui transporte 4,345 vacanciers lequel navigue toute l’année entre le port de Miami et les Caraïbes.

Une entente est intervenue en 2015, entre le comté de Miami-Dade et le MSC, entente qui permettait à la compagnie suisse d’y installer sa ligne de croisière à Port Miami en échange d’un investissement pour améliorer les installations portuaires et des garanties à l’endroit des passagers.

MSC Cruises est une compagnie de croisière internationale fondée en Italie, mais est enregistrée en Suisse et a son siège à Genève. MSC Cruises est la plus grande entreprise de croisières privée au monde, employant 16 300 personnes dans le monde et ayant des bureaux dans 45 pays selon les données de juillet 2014. Cette compagnie fait partie de la Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC), qui est le deuxième plus grand opérateur de transport de conteneurs au monde.