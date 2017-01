Club Tropical : Jean-Pierre Ferland donne le ton à la programmation 2017

Le tapis rouge est maintenant déroulé et c’est avec fierté que Jean Forand accueille la royauté artistique québécoise pour baptiser sa 11ème saison au Club Tropical d’Hallandale!

Ainsi, pour lever le rideau sur la saison 2017, l’agent producteur est allé un plus haut et un peu plus loin car nul autre que l’iconique Jean-Pierre Ferland viendra faire « swinger votre compagnie » du 15 au 17 janvier.

Grâce à la nouvelle programmation du Club Tropical, les visiteurs et Snowbirds auront une fois de plus le privilège d’assister à une série de soirées intimes en compagnie des grands artistes québécois. Et le bal commence avec le plus romantique d’entre eux: Jean-Pierre Ferland!

Il présentera ses plus grands succès en compagnie de ses quatre musiciens, deux choristes et deux techniciens. Tant aimé pour ses chansons poétiques remplies d’amour et d’émotion, il est l’une des rares légendes québécoises dont les œuvres continuent d’enjôler et de courtiser maintes générations.

Une saison bien garnie

Jean-Pierre Ferland

« Dans notre programmation 2017, nous avons atteint une sommité des artistes de renom au Québec » explique Jean Forand. « C’est une première dans l’histoire du Club Tropical de recevoir Monsieur Ferland et lorsque l’on comprend qu’à 82 ans, il trie sur le volet les salles de spectacle qui lui plaisent, sa venue chez-nous est un témoignage de reconnaissance extraordinaire. »

Il faut dire aussi que Jean Forand voyage depuis belle lurette dans l’autobus du Showbusiness. Producteur très respecté, son expérience du métier, la relation serrée qu’il entretient avec les artistes, sa collaboration et son intégrité, autant face aux stars qu’à sa clientèle, prouvent le point. Après 10 ans de peaufinage et de travail assidu, la réputation du Club Tropical vibre maintenant au diapason de la crème artistique du Québec.

Durant les prochains mois, les vacanciers auront la chance de partager des soirées avec Mario Pelchat et ses musiciens, Herbert Léonard, Gino Quilico - Nathalie Choquette en duo et leur spécial Floride, Herbert Léonard, Brigitte Boisjoli en hommage à Patsy Cline, Michaël Rancourt et les Années Juke Box de Piaf à Sinatra, Philippe Bond, Daniel Lemire et Jean-François Mercier. Sans oublier les incontournables; Boucar Diouf et son tout nouveau spectacle, Michel Barrette et Marc Hervieux, appréciés année après année.

À votre service…

Jean Forand

Cette prochaine saison surclassera toutes les précédentes, et à tout point de vue. Des mesures ont été prises pour accélérer le service aux tables. Il y a aussi du nouveau pour le confort des spectateurs. À vous de découvrir!

Ne ratez pas la super saison 2017 du Club Tropical d’Hallandale Beach, des soupers-spectacles avec les plus grands artistes du Québec et d’ailleurs… et un service à son meilleur!

Le service d’autobus en partance de Boynton Beach est disponible encore cette année.

Pour les détails de billetterie et horaire des spectacles, visitez les publicités du Club Tropical dans les pages de ce journal.

