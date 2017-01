Las Olas aura sa « Grande Place »

Le boulevard Las Olas était l’un des endroits les plus fréquentés dans le comté de Broward.

Mais la récession de 2008 lui a fait perdre de son lustre, au point où certains commerces ont dû placarder leurs vitrines et des restaurants fermer leur terrasse.

Au cours des dernières années, l’endroit a, tant bien que mal, repris vie et la ville de Fort Lauderdale table sur un projet de Grande Place pour attirer davantage de touristes.

Le site envisagé se trouve sur le côté nord juste au-dessus de l’entrée du tunnel Henry E. Kinney.

On veut éliminer le trottoir, y installer de la verdure, des arbres, des œuvres d’art, des kiosques touristiques et des bancs, dans une ambiance plus attrayante.

Les autorités croient que cette réalisation apporterait aussi une plus grande clientèle pour les boutiques, les magasins et les restaurants.

Un réaménagement des artères routières permettrait aux automobilistes d’accéder plus facilement à ce nouveau parc.

Tout se ferait près du tunnel au style art-déco, le premier à être construit en Floride et classé par l’État au Registre Historique National.

Le mur d’entrée du tunnel, construit en 1960, est vu comme une barrière psychologique pour les touristes, qui veulent se rendre sur Las Olas.

Selon les plans, cet obstacle serait déplacé d’une cinquantaine de pieds afin de dégager une entrée vers le boulevard tout en rendant l’environnement plus sécuritaire.

Cette modification de l’entrée nord du tunnel mettrait toutefois en péril le statut historique du tunnel, selon quelques consultants.

Ce qui fait que la ville, en collaboration avec le Bureau de préservation historique de l’État, travaillera à trouver une solution afin d’atténuer les modifications.

Le projet implique une remise en état du tunnel, une dépense de 15 millions de dollars pour le Ministère des Transports de la Floride. Cela comprend l’amélioration des systèmes de ventilation et d’éclairage.

Selon un porte-parole du ministère, tout ce remue-ménage nécessitera le retrait des tuiles art-déco à motifs historiques, ce qui semble indisposer différents intervenants.

Toutefois la sécurité primera sur toute autre aspects du projet.

Mais la mise en chantier de tout ce secteur n’est pas pour demain. On prévoit que les premiers coups de pelle n’arriveront pas avant 2020. On n’a pas encore déterminé le coût de tous les travaux nécessaires à cette réalisation ni le moment de sa livraison finale.

L’Association des commerces de Las Olas appuient totalement l’idée de cette nouvelle place, convaincue que l’achalandage fera un bond en avant, surtout qu’aucun espace du genre n’existe alentour.

Puis, le comté de Broward a déjà ajouté une facilité pour se rendre sur Las Olas en élargissant à deux voies la route qui amène les automobilistes de l’autoroute 95 sur le boulevard Broward.

Plus de 10 000 voitures empruntent chaque jour ce tronçon.