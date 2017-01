Danielle Ouimet marraine du studio TéléFloride

La star québécoise n’avait pas mis les pieds en sol floridien depuis 1986. Mais il y a quelques semaines, Danielle Ouimet visitait de nouveau cette région où elle avait autrefois vécu plusieurs pages de son histoire. Véritable femme d’engagement, elle devient officiellement la marraine du nouveau studio d’enregistrement de TéléFloride, qui porte maintenant son nom.

Le Soleil de la Floride était sur place pour s’entretenir avec cette dame généreuse et débordante d’énergie, une artiste aux multiples talents.

Heureuse de faire faut bond avec l’hiver, Danielle Ouimet avoue avoir été renversée par ce qu’est devenue la Floride! Son œil d’artiste peintre était charmé par la vitalité et la franchise de la verdure chatoyante des alentours et elle était carrément étonnée de l’art de vivre adopté par les résidents et visiteurs. « Je n’en reviens pas du dynamisme et de la gentillesse des gens, les magasins fourmillent et l’abondance des produits est incroyable, on se sent bienvenue et à l’aise en Floride » dit-elle avec conviction. « Ça donne le gout de venir vivre ici! »

D’ailleurs, avant même d’aller au studio d’enregistrement de TéléFloride, Danielle Ouimet a rendu visite à Richard Clavet, propriétaire de l’entreprise « Richard’s Motel », pour interviewer le visionnaire homme d’affaires au cœur d’or!

…Vous ne devez pas manquer cet entretien des plus intéressants sur les ondes de TéléFloride.

55 ans de carrière artistique

En 2017, Danielle Ouimet célébrera 55 ans de carrière artistique. Il faut dire qu’elle a débuté lorsqu’elle était adolescente! Parmi les domaines d’accomplissements inscrits à son curriculum vitae, on peut y lire : grand écran, disque, radio, petit écran, téléromans, émissions en direct / talkshows, peintre et auteure. Ses réalisations sont étoffées et se poursuivent car dès février, elle lancera son troisième livre intitulé « Mes amis, mes amours », publié aux Éditions de l’Homme.

« Ce récit intimiste est inspiré des écrits que je reçois sur Facebook imaginez-vous! Je me suis rendue compte que je suis toujours demeurée Valérie aux yeux des hommes qui ont connu l’époque de ce film. C’était la même chose pour mes amoureux! Sauf qu’à la maison, c’était Danielle et non Valérie qui y vivait » explique-t-elle.

« Puisque les femmes me voyaient comme une menace et me détestaient, mon cercle d’amis était donc composé d’hommes. C’est comme si j’étais devenue l’un d’eux, j’ai grandi avec un esprit d’homme, ils m’ont tout appris! Aujourd’hui, je suis à l’âge d’avoir des souvenirs à raconter, comme dit Gérard Depardieu. Je relate donc dans ce livre, sept amoureux devenus des amis.»

Le Studio Danielle Ouimet

Suite à une entrevue spéciale avec Christian Faucher de la chaine 44,2, Danielle Ouimet a reçu une plaque commémorative remise par le président de TéléFloride, Dominique Delbast, officialisant ainsi l’inauguration du studio portant son nom.

Elle reviendra au cours de la saison pour collaborer à diverses émissions inusitées. Entre temps, surveillez les publicités de TéléFloride dans les pages de ce journal pour l’horaire de la télédiffusion de l’entrevue de Danielle Ouimet avec Richard Clavet. Et assurez-vous de ne pas manquer l’émission spéciale de Christian Faucher qui reçoit la marraine du studio!

Claude Mancuso, prés. d’Ayiti TV et co-fondateur de TéléFloride, Yves Beauchamp, V.P. et directeur général du journal Le Soleil de la Floride (partenaire de TéléFloride), Éliane Delbast, réalisatrice de Floride 360 et directrice de la programmation, Danielle Ouimet, Christian Faucher, chef d’antenne, émission Floride 360 et Dominique Delbast, prés. De TéléFloride.

