CanadaFest vous attend !

CANADAFEST, le plus grand rassemblement de Snowbirds et de francophones aux États-Unis, aura lieu le samedi 28 et dimanche 29 janvier prochain. Cette 34e édition du festival regorgera d’activités pour le plaisir des 150 000 visiteurs attendus!

La fête sera tenue comme d’habitude, sur le Broadwalk d’Hollywood Beach entre l’Hollywood Beach Resort, au sud de Tyler Street, et la rue Arizona.

Si l’an dernier la température était fraiche et venteuse, Mère Nature semble vouloir se repentir et nous offrir un weekend plus floridien pour CanadaFest 2017.

Les artistes se produiront sur deux scènes dont l’une sera installée à la hauteur de la rue Arizona et l’autre, non loin de la rue Tyler. Pour la liste des nombreux artistes et l’horaire des spectacles, nous vous prions de visitez le site web du CanadaFest. Des mises à jour sont effectuées régulièrement : CanadaFest.com.

Apportez vos chaises de plage car le party aura lieu sur le sable!

Les spectacles sur la scène principale seront animés par nul autre que le Maitre de cérémonie favori du Festival, Monsieur Richard Huet.

Brigitte Leblanc occupera une fois de plus, le poste de coordonnatrice de scène alors que la direction musicale sera assurée par l’excellent Daniel Bélisle.

Du côté de la scène country, Roger Charrette reprend son poste d’animateur alors Loulou Paquette agira en tant que directrice musicale.

Yves Beauchamp, le grand patron qui orchestre le tout, prend les bouchées doubles depuis un bon moment déjà. La machine, pourtant bien rodée, doit toujours faire face à des nouveaux règlements, des nouvelles restrictions, mais en dépit de tout cela, CanadaFest 2017 vous promet un weekend de rencontres et de divertissements assurés!

L’organisateur tient à remercier personnellement les principaux commanditaires pour leur participation : Desjardins Bank, TD Bank, Le Consulat général du Canada à Miami, RBC Bank, La Croix Bleue, La ville d’Hollywood et Le Soleil de la Floride.

N’hésitez pas à visiter leur kiosque et les rencontrer!

Et si vous aimeriez participer au Festival en tant que bénévole, communiquez avec Yves Beauchamp au 954-922-1800 ou 954-924-9705