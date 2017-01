Hallandale se veut Dubai

Le propriétaire du Gulfstream Park a décidé de faire un coup d`éclat à la piste de course de chevaux du Casino.

Il a décidé de réunir les meilleurs pur-sang de toute l`Amérique pour une course unique sur le continent.

L’événement, qui se tiendra le 28 janvier prochain, un samedi, sera doté d`une bourse de 12 millions de dollars.

Mais l`inscription à cette compétition unique ne sera pas pour les démunis puisque chacun des propriétaires des chevaux qui suivront la barrière de départ, devront débourser un million de dollars.

Il est vrai que les « accros » aux courses de chevaux n’auront plus à se rendre à Dubai pour assister à ce qui, jusqu’au 28 janvier, était la seule compétition du genre au monde.

Chaque année à Dubai, les meilleurs pur-sang de la planète se mesurent dans un affrontement qui attire des amateurs de toutes les parties du monde.

Le Groupe Stronach a fait savoir que la bourse de 12 millions de dollars dépassera de deux millions, celle offerte lors de la Dubai World Cup.

La Coupe du Monde Pegasus, le nom que portera cet événement, se déroulera sur une distance d’un mille et un huitième.

La barrière

Lorsque la barrière se mettra en marche, 12 chevaux en puissance avaleront la piste à une vitesse que l’on n’aura jamais vue ici en Floride.

Et effectivement, la présence sur la piste de chacun de ces pur-sang, aura coûté un million de dollars à son propriétaire.

Inutile d’imaginer à quel point la tension et l’angoisse envahiront l’entourage de chacune des écuries et ceux qui auront misé de véritables fortunes sur la tête de leur choix.

Cette bataille, limitée à 12 partants, fera regretter à plusieurs l’absence de chevaux très performants habitués à la piste du Gulfstream Park.

Le coût d`inscription à un million de dollars est suffisant pour décourager des propriétaires qui rêvaient de voir leur bête se mesurer aux meilleurs.

Depuis quelques années, la piste du Gulfstream réunissait plusieurs chevaux parmi les meilleurs en Amérique. Malheureusement, cette fois, comme l’invitation se fait à une échelle encore plus importante, d’excellents pur-sang resteront dans les paddocks.

Les bêtes de trois ans ne seront pas admises en raison de la distance à parcourir.

Le Groupe Stronach, également propriétaire d’autres pistes de course comme Pimlico au Maryland et Santa Anita Park en Californie, permet à un propriétaire ayant payé le million de dollars pour l`inscription de vendre une ou des parts sur son cheval où vendre sa place sur la grille de départ.

Tous les participants à cette Première obtiennent l’avantage d’être les premiers à pouvoir acheter leur place pour la compétition de l’an prochain parce que cette initiative du Groupe Stronach deviendra un classique annuel.

La Coupe du Monde PEGASUS attirera une foule record à la piste Gulfstream et il est fort possible qu’elle se transforme en un rendez-vous équestre le plus couru au Sud de la Floride.