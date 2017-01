Canadafest 2017, on y va, tout en chanson…

La 34ème édition du CanadaFest en est à ses derniers préparatifs.

Les artistes arrivent en ville, les musiciens, les coordinateurs et toutes les personnes impliquées dans l’organisation, donneront vie dans quelques jours, à cet événement tant attendu à chaque année.

La plage, bordant le Broadwalk d’Hollywood, sera bientôt endimanchée de deux scènes qui accueilleront des artistes pop et country. En plus, une série de kiosques de marchands et des milliers de vacanciers, heureux de se retrouver pour célébrer la culture québécoise et canadienne française, meubleront la promenade.

Le stationnement

Si vous espérez stationner à proximité de la plage, partez tôt!

Comme l’an dernier, aux alentours de la route A1A, les gens peuvent garer dans les rues perpendiculaires, dans les garages municipaux et ceux des grands hôtels. Le co-voiturage est encouragé.

Sinon, la façon la plus agréable et rapide de vous rendre c’est d’utiliser le Trolley à partir des garages de stationnement du Centre-Ville. Il en coûte un dollar par personne. Prévoyez avoir le montant exact! Aucune monnaie n’est remise.

Le Trolley dispose d'une application gratuite que vous pouvez télécharger sur votre appareil mobile. Celle-ci permet de voir en temps réel, où les chars sont rendus. L'application se nomme « Hollywood Trolley », ou trouvez la version mobile à : hollywood.tsmobile.com

Si vous prenez le train Tri-Rail pour vous rendre à Hollywood, nous conseillons d’utiliser un transport Uber pour vous rendre à la plage.

Le WaterTaxi sera spécialement actif et efficace puisqu’il fait maintenant des arrêts au nouveau resto-bar Five O’clock Somewhere, appartenant au Margaritaville. www.watertaxi.com/schedules/

En outre, une simple planification de votre journée est la meilleure façon de profiter à 100 % de l’événement!

Venez visiter le kiosque du Soleil de la Floride et de Télé Floride, qui sera d’ailleurs sur place pour capter en son et en images, toute la saveur et la couleur de cette grande fête annuelle.

Bon festival!

Canadafest cette fin de semaine, 28 et 29 janvier.