Canadafest 2017 La belle journée!

Même avec un taux d’échange qui fait mal et qui dérange, il y a eu foule sur la plage d’Hollywood pour assister à la 35ième édition du CanadaFest. Merci à nos fidèles Snowbirds! Un samedi superbe et ensoleillé, des spectacles rythmés et de qualité, des kiosques intéressants, des marchands accueillants, il n’en fallait pas plus pour célébrer le travail accompli par les bénévoles et les organisateurs et aussi fêter le soleil, la plage et la mer.

Comme les experts prévoyaient une très mauvaise température pour la journée du dimanche, nous avions prévu donner notre maximum samedi sur les deux scènes et pour la première fois depuis des années, les artistes pop et country ont partagé le même espace. Il était temps… Soulignons leur présence : Carolyne Jomphe, Carl Gauthier, Pierre Poirier, Dany Flanders, Yves Lemieux, Claudette Plante, les duos Dan & Lily, Jean & Christiane, Christiane Thibault, Normand Meilleur, Jerry DeMeo, Chantal Martin, Gervais Boulet, Réal Hunsell, Sylvie Rioux, Raymond Laroche et une belle visite de Mme. Monique Saintonge.

J’animais la scène pop et pour brasser la cabane sur la scène country, notre ami et directeur-fondateur du Festival Country de Saint-Lin, Roger Charrette. La scène country est la responsabilité de Réjean Bazinet qui, lui, est le fondateur du Festival Country du Domaine-de-l’Érable de Sainte-Rosalie.

Pour accompagner musicalement tous ces artistes, nous avions la chance d’avoir Karine St-Martin et Daniel Bélisle, le duo Paralelle (non, il n’y a pas de faute…) et le mystérieux Bob à la trompette. De la haute classe, merci. Chez nos voisins country, Roger Charrette et Loulou, se dévouaient avec plaisir.

J’ai eu beaucoup de plaisir d’animer ma scène avec l’aide indispensable de Brigitte Leblanc. Roger Charette et Loulou, de leur côté, ont fait du très beau travail, comme toujours.

Malheureusement, les prophètes de malheur ont eu raison. Pour la première fois, à mon souvenir, il n’y eu pas de célébration le dimanche. Une pluie froide et torrentielle nous est tombée dessus. Quelques braves se sont quand même présentés pour nous saluer et nous dire à quel point ils étaient désolés, eux aussi.

Toute l’équipe du Soleil de la Floride, tous les marchands, les artistes, les bénévoles et les exposants vous saluent et vous remercient pour votre affection et votre fidélité.

