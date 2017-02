Projet d’une ville dans une ville

« Une belle ville va naître ici », pour rappeler les dernières paroles de Charles Bronson, dans l’incomparable film « Il était une fois dans l’Ouest », de Sergio Leone.

Cette ville dans une ville sera érigée sur un espace de 65 acres, à proximité du BB&T Center, en front du populaire centre commercial Sawgrass Mills Mall, à l’extrémité ouest du boulevard Sunrise. Un investissement d’un milliard et demi. Disons que c’est ce qui est prévu au départ. En raison du gigantisme du projet, il est probable que les coûts dépasseront le budget initial.

Les ouvriers sont déjà sur le chantier maintenant que la ville de Sunrise a donné son accord pour la première phase de l’immense complexe Metropica.

Ces centaines de travailleurs auront besoin entre cinq et sept ans pour terminer leur besogne.

Une fois complété, Metropica comptera quatre millions de pieds carrés de surface commerciale et résidentielle.

Huit immeubles à condos, construits en hauteur, pointeront dans le paysage tandis qu’un parc central fournira des terrains de sport et d’amusement.

Cinq millions de dollars seront consacrés à des infrastructures de transport dont des navettes, qui accommoderont autant les visiteurs que les résidents.

Des bureaux d’affaires logeront dans différents édifices alors que des commerces de toutes sortes y auront pignons sur rue.

La première phase de ce gigantesque projet prévoit la construction d’un immeuble en hauteur de 28 étages, qui abritera 345 unités, dont les surfaces seront entre 740 et 1900 pieds carrés.

Elles se vendront entre 290 000 et un million de dollars.

Un hôtel de luxe de 240 chambres et un espace de 140 000 pieds carrés pour des bureaux professionnels et commerciaux y seront également construits.

Cette première étape est essentielle afin de promouvoir le projet et y donner fière allure, dès le départ. C’est pour cela que l’on ne tardera pas à ajouter des marchés d’alimentation, du divertissement et un cinéma.

De nombreuses compagnies, sociétés et commerces de renommée ont déjà conclu des ententes pour s’y installer.

Dans sept ans

Une fois terminée, cette ville, comme on l’appelle, comprendra huit tours résidentielles soit 2 250 unités d’habitation, 400 000 pieds carrés de commerce, restaurants et divertissements, dont un cinéma et un théâtre, 650 000 pieds carrés de bureaux, de deux hôtels un parc central, des terrains de sports et quoi encore.

La vision derrière Metropica est de créer un environnement qui redéfinie totalement le mode de vie urbaine moderne. Au-delà du luxe, de la dernière technologie, des commodités hautes de gamme, Metropica entend donner à ce lieu une vie de communauté dynamique où les résidents y trouveront tous les accommodements, services et sites récréatifs sans devoir se rendre ailleurs pour satisfaire leurs besoins.

Les maquettes et les encarts illustrant le Metropica ne laissent personne indifférent. La beauté de cet environnement est vraiment impressionnante.