« Boum » à Hollywood et Dania

Les villes d’Hollywood et de Dania se sentent-elles en reste, par rapport à leur consœur Fort Lauderdale ?

En tous les cas, ces deux municipalités ont l’intention de prendre les bouchées doubles pour se donner une image de prospérité toute aussi invitante que celle de leur voisine.

C’est ce qu’elles appellent un « boomtown », effort d’investissement de plusieurs centaines de millions de dollars dans la construction de différents immeubles à condos et commerciaux.

Hollywood et Dania entendent profiter du fait que de nombreux espaces vagues sont encore disponibles sur leur territoire, contrairement à Fort Lauderdale où l’on est rendu à construire en hauteur faute de terrain à grande superficie.

De plus, les deux villes entendent remodeler de façon sophistiquée les terrains près de la mer, où les nouveaux arrivants et les touristes préfèrent se retrouver.

Le maire Josh Levy, d’Hollywood, estime qu’après de longues années d’attrait pour Fort Lauderdale, on sent le goût des gens de se rapprocher des plages, des centres villes, de l’aéroport et du port, où tant de croisières prennent le départ.

Le magnifique Margaritaville a servi de catalyseur dans cette renaissance envisagée par les édiles municipaux.

Tout comme Hollywood, Dania Beach nourrit de grands espoirs et plane sur plusieurs projets d’envergure pour devenir une véritable ville de destination.

La mairesse Tamara James répète que Dania prend une nouvelle direction. Elle veut réaménager Dania Pointe en village de divertissement sur un espace de 102 acres, incluant la parcelle qui autrefois, abritait la montagne russe de bois. Le projet serait construit par phases sur quelques années près de l’autoroute 95 et Sterling Road.

800 millions

Une transformation majeure est en cours sur le boulevard Dania Beach et sur Federal Highway.

L’un des développeurs, Robert Shapiro, croient que cette initiative aura l’effet de domino.

Dania Beach ne veut plus être reconnue seulement comme la plus vieille ville du comté de Broward. Tout en préservant ses quartiers pittoresques et calmes, les autorités veulent créer un secteur des affaires et commercial, qui stimulera l’économie et deviendra un peu le cœur de l’activité de la ville.

Le projet de Dania Pointe nécessitera un investissement de 800 millions de dollars et deviendra l’un des plus grands villages de plein air de la région, avec ses 20 restaurants et ses 900 000 pieds carrés de boutiques et de magasins. Deux complexes d’habitation comprenant 1 000 unités de luxe et deux hôtels figurent sur les plans.

Une rue piétonnière serpentera tout ce centre-ville.

On veut également innover puisqu’il sera possible d’utiliser son téléphone intelligent pour entrer dans son appartement, sa chambre d’hôtel ou son bureau.

La première phase, regroupant les commerces de détail, devrait être complétée en 2018.

La construction des hôtels, des tours à bureaux, des unités résidentielles, des magasins et des restaurants supplémentaires devraient débuter un peu plus tard cette année.

Les travaux de ce complexe seront terminés pour l’année 2020.