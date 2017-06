Au Phillip and Patricia Frost Museum of Science de Miami, L’âge n’a pas d’importance!

On l’attend depuis 13 ans. Et enfin, après une construction compliquée, des plan redessinés, un changement de constructeur à mi-chemin et de sérieux soubresauts financiers, l’ultra moderne musée des sciences a finalement ouvert ses portes au public, le 8 mai dernier.

Pendant 55 ans, le Frost Science Museum était situé à Coconut Grove sur la propriété bien connue de Vizcaya. En aout 2015, on y mettait la clé dans la porte afin de concevoir et préparer les expositions pour la nouvelle location. Sauf que les embuches se sont succédé. Il a fallu s’armer de patience mais enfin, Miami s’entiche d’un musée scientifique architecturalement splendide et quatre fois plus grand que le précédent.

Paré d’un aquarium de 500 000 gallons d’eau salée et d’un planétarium, ce musée fait l’envie de plusieurs villes. Selon Frank Steslow, président du musée, tout ce beau projet est en perpétuelle évolution. L’écosystème du Sud de la Floride fait partie intégrante de l’étude. Cette particularité ne se retrouve nulle part ailleurs.

Pour tous les âges

C'est Ouvert!!

Bien que les principaux éléments d'exposition traditionnels - panneaux de texte et objets – soient utilisés pleinement, le musée est toutefois orienté vers des expositions numériques interactives. Le MELAB est extraordinaire, surtout lorsqu’on prend le temps de l’explorer à fond! Enfants et adultes y trouvent leur compte. En plus, l’espace est coiffé de l’aquarium au fond vitré, ajoutant lumière au spectaculaire.

Le Phillip and Patricia Frost Museum of Science est affilié à Smithsonian et peut accéder aux surplus de ses collections. Un vrai moteur de fusée, un avion de combat F5 et un dinosaure grandeur réelle, contribuent à l’éducation sur l’envol. Avec la technologie du monde virtuel, un tunnel de vent parcouru par des objets volants, permet de découvrir et comprendre les effets de la friction. D’autres jeux interactifs enseignent l'hydrologie de base aux jeunes, la flore et la faune des Everglades, ce plus grand parc national au pays, aussi celui le plus menacé.

Planétarium

Frost Museum

Jorge Perez-Gallego est le curateur et développeur du département de l'astronomie. Il explique que le planétarium possède des capacités 3-D qui élèvent l'expérience à un niveau jamais atteint.

C’est l'un des planétariums les plus avancés aux États-Unis. Il comprend 250 places et vous emmène tout droit dans un voyage visuel éducationnel. Par exemple, on vous fait franchir l'espace, visiter un récif corallien et découvrir une chaine d'ADN. Cette expérience est immersive et ultra-réelle. Chaque spectacle présenté est remarquable. Réservez votre siège sur internet avant de partir afin de vous assurer une place pour le spectacle désiré et l’heure qui vous convient le mieux.

Bien planifier votre visite

Pour profiter au maximum de cette aventure, explorez d’abord le site web du musée au frostscience.org et arrivez dès l’ouverture du musée. Vous risquez premièrement de trouver un espace de stationnement à proximité et vous éviterez les longues files d’attente, à l’entrée du musée. Sûrement qu’avec le rodage, le service de la billetterie sera amélioré. Sur place, l’absence des indications pour se rendre aux diverses expositions devient un irritant tout comme le manque d’information dans les brochures qui privent les visiteurs de tout découvrir.

Autre conseil, apportez un chandail pour vous et vos enfants, et une couverture pour les bébés! La température est glaciale à l’intérieur dans tous les lieux d’exposition. Et comme il y a aussi beaucoup de choses à voir à l’extérieur, les contrastes de températures sont énormes. Des breuvages et sandwiches, salades, rolls etc. sont disponibles sur place. La seule chose manquante; du café chaud! Vous devez traverser à pied au restaurant du musée des arts Perez, qui partage avec le Phillip and Patricia Frost Museum of Science, un immense patio et des espaces extérieurs splendides.

Il y a tant à voir pour ceux qui prennent le temps d’observer, de lire et de toucher! …Rien ne sert de courir, il faut explorer à point.

Le Phillip and Patricia Frost Museum of Science est situé au 1101 Biscayne Blvd, à Miami, FL 33132.