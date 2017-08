Bientôt la Floride!

L'été n'a pas été beau au Québec et le soleil de la Floride nous hantait constamment.

Mais la Floride est loin et on vivait dans l’espoir d’une période plus chaude. Déjà la fête du travail marque un tournant, c'est le retour du temps frais et l'annonce du temps froid… On commence donc à planifier pour la prochaine saison!

Le dollar a repris son envol et prend de la hauteur, c'est le retour du rêve floridien.

Certains planifient une vacance d'une semaine ou deux à l'hôtel, au motel ou chez des amis et ils prendront l'avion.

Les habitués pensent à leur camping, leur condo ou leur maison mobile qui les accueillerons plusieurs mois et plusieurs reprendront la route pour le soleil dès le début novembre.

Mais, avant de partir, tous ont en tête les mêmes préoccupations; la santé, le logement.

Maison, condo ou maison mobile? Les assurances santé et habitation, les servi-ces bancaires, les lois et règlements. Mais aussi comment savoir ce qui se passe en Floride et comment regarder la télé en français?

Pendant que vous préparez votre court voyage ou votre long séjour, les artisans de TéléFloride préparent la prochaine saison.

Du nouveau

Il se passe toujours une foule de d'activités et d'événements en Floride. Du sud au nord, de l'ouest à l'est, la Floride est immense et la saison est intense et variée.

Il y a de l'action et des événements partout et il est difficile de les recenser. Heureusement, TéléFloride est là pour vous informer.

TéléFloride et tous ses collaborateurs, autour de Christian Faucher, vous informeront sur les activités à ne pas manquer, les surprenantes, les incontournables, les inoubliables.

Avec sa longue expérience de l'animation, Nicole Boulanger nous parlera, comme l'an passé, des activités et curiosités de la région de Palm Beach et peut-être de son célèbre occupant, le Président Donald Trump. Nicole passe devant sa porte tous les jours. Les mesures de sécurité ont beaucoup augmentées autour de la résidence présidentielle de Mar-a-Lago, mais la plage est toujours la...magnifique.

Lynn Morneau reviendra nous suggérer ''Quoi faire à Miami'' et dans la région. Elle vous parlera aussi des occasions de voyages et des aubaines offertes à partir de Fort Lauderdale ou de Miami. Une nouveauté cette année, les chroniques ''Ou est-ce qu'on part?'' Deux personnalités bien connues de Québec se joignent à l'équipe de TéléFloride pour vous proposer ces chroniques-reportages bien spéciales.

Nathalie Ckark, présentatrice et animatrice vedette de TVA et Pierre Houle, comédien et animateur, nous offrirons des capsules-voyages qui sortent de l'ordinaire.

En cinq minutes, Nathalie et Pierre vous emmèneront dans des endroits curieux, inusités ou féerique. Depuis 6 ans, ce couple passionné de voyages au long cours, vous racontent leurs périples dans le journal de Québec. Ils vous transmettront leurs passions, en image. Plusieurs autres collaborateurs vous parlerons d'une foule d'autres sujets; météo, sports ou politique. Vous avez le soleil en tète? La nouvelle saison commence en novembre. Suivez nous sur le net à telefloride.com. Nous vous informerons sur les différents moyens de nous capter.

Nous vous attendons avec impatience.

Bonne saison sous Le Soleil de la Floride, à l'écran de TéléFloride.

www.telefloride.com