L’OURAGAN IRMA N'AFFECTERA PAS LE TOURISME CANADIEN FRANCOPHONE POUR LA SAISON À VENIR

Les principaux dommages causés par l'ouragan Irma sont survenus en Floride dans les Keys et sur la côte inférieure Ouest de la Floride, plus précisément dans les comtés de Collier et de Lee.

La plupart des Canadiens du Québec et des autres régions francophones du Canada visitent surtout la côte Est de la Floride, de Fort Pierce à Sunny Isles, dans le comté de Miami-Dade. La plus forte concentration de touristes et résidents canadien-français en hiver, habitent Hallandale Beach, Hollywood, Pompano Beach, Deerfield Beach et au nord de Boynton Beach, Lake Worth ainsi que d'autres villes du comté de Palm Beach et de St. Lucie.

Dans les régions mentionnées ci-dessus, l’électricité a été restaurée presqu’à 100% le lundi 18 septembre 2017 et les problèmes d'inondation ont été résolus. À ce moment, toutes les entreprises, les magasins et les restaurants avaient déjà rouvert leurs portes et étaient en pleine opération. Au moment où la saison touristique commencera, à la fin d'octobre, cette partie de l'état de la Floride ne montrera aucun signe qu’Irma avait auparavant affecté la Floride.

La région des Keys représente celle qui a reçu le plus de dégâts en Floride. Le gouverneur Scott a annoncé que les ressources nécessaires sont acheminées pour que les Keys soient prêtes à recevoir les touristes dans quelques mois. Naples et Fort Myers ont reçu des dommages, mais surtout dans les parcs de maisons mobiles, en particulier ceux construits avant l'ouragan Andrew en 1992. Après cette date, le code du bâtiment en Floride a changé pour exiger des améliorations dans la construction des maisons et des maisons mobiles. Cela est devenu évident lorsque l'ouragan Charley a causé des dommages importants en 2004 à Punta Gorda et à d'autres régions du comté de Charlotte sur la côte Ouest de la Floride. Les maisons mobiles qui ont été construites avant 1992, et surtout pendant les années 60 et 70, ont été presque rasées alors que les maisons mobiles construites après 1992, dans la même région, n'ont reçu que des dommages mineurs. Même dans les Florida Keys, de nombreuses maisons ont survécu à des dommages majeurs, mais surtout les maisons construites après 1992, c’est-à-dire sous les codes de construction plus stricts.

Notre journal a déménagé dans un nouvel endroit, 3201 Griffin Road, suite 202, à Dania Beach, un mois avant l'arrivée d’Irma. Dans notre nouvel espace de travail, beaucoup plus convenable et facilement accessible pour nos lecteurs depuis la 95 et la Florida Turnpike, nous n'avons pas perdu l’électricité et aucun dommage n’est survenu à notre bureau ou au bâtiment. Cependant, Comcast, la compagnie de téléphonie et Internet, a causé des dommages à des fibres optiques et nous étions sans services pour 12 jours!

Les plages ont été nettoyées, toutes les attractions touristiques ont rouvert leurs portes et la Floride est prête à recevoir les millions de touristes qui visitent le Sunshine State chaque année.