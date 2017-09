Plus de 68 mille Dreamers en Floride

Si le Congrès adopte une loi sur ce décret présidentiel, tous peuvent être déportés dans le pays de leur nationalité.

Ce programme, autorisant les enfants des immigrés illégaux entrés au pays en bas âge, à posséder un permis de travail en Floride, et dans tous les États-Unis, avait été créé par Barak Obama, en 2012.

La décision du Président Trump rendrait caduc cette mesure dans deux ans. La montée aux barricades n’a pas tardé à s’étendre à la grandeur du pays, entrainant des pourparlers inédits.

Rick Scott

Ici en Floride, le gouverneur Rick Scott, qui devrait être candidat pour le Sénat en 2018, est l’un de ceux qui conteste ce brutal revirement, bien qu’il se soit opposé à ce programme de l’ex-Président Obama.

‘’Je ne peux être en faveur de punir des enfants pour les actions de leurs parents. Ces enfants doivent pouvoir poursuivre le rêve américain et il serait préférable que le Congrès agisse immédiatement’’ a-t-il dit. Le gouverneur a immédiatement approuvé une législation déposée par le représentant républicain de Miami, Carlos Curbelo, et le sénateur répu-blicain de la Caroline du Nord, Thom Tillis, législation proposant la citoyenneté américaine aux immigrants de 16 ans et moins, qui sont entrés illégalement au pays avant le 1er janvier 2012. Le milliardaire Mike Fernandez de Miami, qui verse des sommes faramineuses aux candidats en période électorale, a demandé au sénateur Curbelo de lui permettre de rencontrer le président de la Chambre, Paul Ryan, afin d’appuyer les bénéficiaires du DACA. Anja Asenjo, militante de l’immigration de Sunrise, se dit décontenancé par cette décision présidentielle :

‘’Des milliers d’entre eux ne se souviennent pas de leur lieu de naissance et ne peuvent même pas parler la langue du pays de leurs parents. Beaucoup de ces jeunes ont terminé leurs études et travaillent dans des entreprises, ou sont des enseignants ou des infirmières au service de notre population. Sans compter tous ceux et celles qui se sont mariés ici, ont eu des enfants aux États-Unis et se sont acheté des maisons’’.

Les tribunaux

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a fait savoir qu’il aura recours aux tribunaux pour défendre la cause des ‘’Dreamers’’. Il a rapidement été appuyé par des collègues d’une douzaine d’États.

À l’échelle nationale, ils sont 800 000 à profiter du programme DACA. Si ici, en Floride, les nombreuses entreprises en technologie craignent pour un grand nombre de leurs employés, à Silicon Valley, les bonzes des grands noms de la technologie n’ont pas tardé à condamner la décision du Président.

Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, a lancé un message court mais clair. «Je soutiens DACA »

Tim Cook, PDG d’Apple, a déclaré : « 250 de mes collègues d’Apple sont des Dreamers. Je suis avec eux. Ils méritent notre respect et une solution digne des valeurs américaines ».

Les plus importantes entreprises et industries américaines s’opposent sans retenue à ce bouleversement, qui créerait des centaines postes vacants et qui leur coûterait de véritables fortunes.

La Californie et trois autres États se sont joints au Texas en menaçant de défendre les Dreamers devant les tribunaux.

Devant cette foulée de protestataires, le Président a surpris tout le monde en ignorant son propre parti et en cherchant une solution en accord avec les Démocrates.

Il semble que les Démocrates ont tenu une négociation efficace avec monsieur Trump pour assurer la protection des Dreamers. Mais ceux-ci craignent que le Président se serve de leur situation comme influence pour négocier d’autres affaires, avec le Mexique surtout.

Tous les détails de cette entente apparaitront dans les différentes politiques à venir sur l’échéancier du Président.