18th ANNUAL DELRAY BEACH THANKSGIVING WEEKEND ART FEST

Delray Beach, cette petite station balnéaire de 6000 habitants au nord de Boca Raton, a acquis ces dernières années une renommée que bien des villes pourraient avec raison lui envier, celui de l’« America's Most Fun Small Town » pour son esprit festif et tous les événements qu’elle organise tous les ans comme le « Weekend Art Festival » qui se tiendra cette année 2017 les samedi 25 et dimanche 26 novembre entre 10 et 17 heures.

Une rencontre avec l’art

Cette année encore le festival accueille le « Howard Alan Events & American Craft Endeavors ». Évènement qui est considéré comme un des meilleurs aux États-Unis et le meilleur en Floride pour y découvrir des objets d’art et d’artisanat, mais aussi tous les métiers et les créateurs à l’origine de ces belles œuvres. Elles sont produites par des artistes passionnés spécialisés dans le travail du verre, des fibres, de l’argile, de la peinture, de la gravure, du dessin, de la photographie, des techniques mixtes, ou encore du numérique permettant la création de tableaux, de sculptures, de bijoux et bien plus encore. Le festival accueille tous les ans plus d’une centaine d'artistes qui exposent et vendent leurs œuvres dans une immense galerie en plein air. Si l’on en croit les experts et les membres du jury qui décernent des prix à l’occasion de ce festival, deux jours ne sont pas suffisants pour découvrir tous les objets d’une rare beauté qui sont exposés ici.

Un site en plein cœur de la ville

Le festival est situé à l’intersection de la 4th Avenue et d’Atlantic Avenue. Le Howard Alan Events & American Craft Endeavors est situé au 330, Atlantic Avenue.

Cet endroit se situe en plein cœur de la ville et offre aux visiteurs des boutiques et galeries d’art, des antiquaires, des magasins de détails, des salles de spectacles, des centres culturels ainsi que des restaurants, des bars, ou encore des discothèques. C’est vraiment « LE » quartier des arts et des artistes où il fait bon flâner.

Pour plus d’information, il est possible de communiquer au

561-746-6615 ou de consulter le site: www.artfestival.com

L’entrée est gratuite et ouverte à tous. De nombreux stationnements pour automobiles sont disponibles, y compris pour des VR.