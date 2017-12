À quand le Brightline?...

Le train à grande vitesse Brightline est toujours en construction…

Il est attendu à la fin 2017 alors qu’on y est presque!Ce service ferroviaire de trois milliards de dollars, qui reliera West Palm Beach, Fort Lauderdale et Miami, semble prêt à ouvrir car les stations sont presque terminées. Cependant, la compagnie ne peut commencer à faire la navette jusqu'à ce qu'elle complète une série d'améliorations de la sécurité le long des voies ferrées.

Développée par All Aboard Florida, une filiale de Florida East Coast Industries (FECI), cette voie ferroviaire reliera Miami à West Palm Beach par un service interurbain express, avec un arrêt à Fort Lauderdale. En deuxième phase, le projet final reliera Miami à Orlando, ce qui est prévu pour 2020.

Faites les calculs!

Avec une vitesse moyenne de 79 milles à l’heure, 30 minutes seront nécessaires pour se rendre de Miami à Fort Lauderdale et le même temps pour arriver au deuxième arrêt à West Palm Beach. Celle-ci atteindra les 125 milles à l’heure pour rejoindre Orlando en 2h30 environ. Ainsi, il prendra moins de temps pour voyager en plus de profiter d’un confort et d’un service fréquent et flexible avec plus de départs pendant les heures de pointe.

Le Brightline sera facilement accessible, car les stations sont situées au cœur des centres-villes avec des restaurants, des attractions et des centres d'affaires tout près. À l’arrivée, il sera possible de prendre un taxi, un vélo ou de marcher en ville, sans compter toutes les options de transport en commun à proximité. En additionnant les coûts de l’essence et du stationnement, le stress et la valeur de son temps, il sera avantageux de voyager avec ce train à grande vitesse, d’autant plus que le Sud de la Floride a l’une des pires congestions automobiles au pays. Le coût des billets sera comparable à la prise de voiture sans les tracas. Les achats de forfaits hebdomadaires, mensuels et annuels, ainsi que de forfaits multi-voyages seront disponibles.

Où trouver les stations

La station « Miami Central » est située au NW 1st Avenue, entre NW 3rd Street et NW 8th Street. Celle de Fort Lauderdale se trouve au NW 2nd Avenue, entre W Broward Blvd et NW 4th Street. Celle de West Palm Beach est située sur Evernia Street, entre S. Rosemary Avenue et S. Quadrille Blvd. La station d'Orlando sera située au nouveau centre ITC de l'aéroport international.

Deux catégories offertes

Smart est la catégorie régulière alors que Select en est une de première classe. Cette dernière offre des sièges en cuir haut de gamme avec d’autres avantages comme le stationnement gratuit, nourriture et boissons gratuites et un accès sans frais au salon premium. Mais qui dit plus confortable dit à prix plus compétitifs! Que l’on préfère Smart ou Select, des places spécifiques pourront être réservées à partir de l'application mobile de Brightline, du site internet ou des kiosques dans les stations. Le Brightline aura des accès pour personnes à mobilité réduite et prévoit accepter des animaux de compagnie. D’autres bonnes raison d’attendre ce train rapide!