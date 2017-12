Info Express

Prix de l’essence

Au 27 novembre, la moyenne nationale du prix d’un gallon de régulier est 2,507 $, alors qu’en Floride elle affiche 2,460 $, en baisse de quelques cents par rapport à la semaine dernière.

Dans la région de Fort Lauderdale, la moyenne actuelle est à 2,514 $ du gallon. Deux cents de moins qu’il y a sept jours. Dans Miami, le prix tourne autour de 2,557 $ et dans West Palm Beach- Boca Raton : 2,577 $.

Chez Costco à Davie, dans le comté de Broward, vous pouvez faire le plein à 2,35 $ du gallon de régulier, même chose que la semaine dernière.

Un crocodile à Margaritaville!

La semaine dernière, la ville d’Hollywood était fascinée par la visite d’un crocodile sur sa plage. Repéré dans la mer à la hauteur de Dania quelques heures auparavant, le reptile nageait vers le sud et s’est échoué sur le sable vis à vis la rue Johnson, près de l’hôtel Margaritaville. Possiblement fatigué de nager contre le courant, l’animal d’environ six pieds de long a été capturé par un agent du Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

En Floride, nous sommes habitués avec les alligators. Ils favorisent l’eau douce et sont présents partout dans l’État. La présence des crocodiles d’Amérique est beaucoup plus rare. Ce dernier habite l’extrême sud de la Floride, habituellement dans les zones d’eau salée le long des mangroves. Personne ne sait pourquoi ce dernier aurait remonté au nord.

Yacht russe à Palm Beach, en visite chez Trump ?

Quelques jours avant l’arrivée du Président Trump à sa résidence de Palm Beach pour célébrer la Thanksgiving, le magnifique yacht de M. Abramovich, milliardaire russe de 51 ans, a fait son entrée au port de Palm Beach.

Bien qu’aucune rencontre officielle entre le président et le magnat russe n’ait été annoncé publiquement, l’Eclipse, ce luxueux bateau de plus de 500 pieds de long et estimé à 500 millions de dollars, fait jaser l’entourage. Il occupe l’espace d’un bateau de croisière présentement en voyage dans les Iles Vierges.

Selon le magazine Bloomberg Politics, le gendre et conseiller de Trump, Jared Kushner, a rencontré Abramovich en tête-à-tête à de nombreuses reprises et socialisé en couple. Les épouses s’entendent bien... Le séjour de l’Eclipse devra être écourté car le premier décembre prochain, le plus grand navire résidentiel privé de la planète devrait accoster au même endroit.

Évitez les arnaques à la pompe

Tout le monde a entendu parler des « skimmers », ces décodeurs installés sous la fente où les conducteurs glissent leur carte pour payer l’essence. Ces appareils sophistiqués écument les informations de la carte crédit et parfois même le NIP, et les reproduisent sur des cartes vierges ensuite vendues à l’étranger. Sachez qu’il existe maintenant une méthode pour éviter que cela vous arrive lors de votre prochain plein d’essence.

Il s’agit d'aller dans les paramètres votre téléphone intelligent et démarrer votre Bluetooth. Et lorsqu’il fait le scan, si vous remarquez la présence d’un appareil avec un long flux de chiffres et de lettres, probablement d'environ 10 à 15 chiffres, c’est qu’il y a un skimmer qui se trouve sur la pompe ou sur une pompe à proximité.

Ceci fonctionne parce que l'escroc utilise également Bluetooth pour transmettre et collecter les informations de la carte de crédit fraudée. Faites la même chose avant de sortir de l'argent d'un guichet automatique. Si vous détectez un skimmer de carte, signalez-le à l'agent de poste d’essence ou à la banque.

Plus de Styromousse sur les plages?

Les représentants de la ville de Deerfield Beach suivent l’exemple de Mami Beach en bannissant les récipients en polystyrène et styromousse, comme les assiettes, les verres à café et les glacières, pour tous les événements organisés par la ville. Même les restaurants et petits cafés ne peuvent plus utiliser ce matériel non biodégradable qui finit souvent dans l'océan.

Mais Dart Container Corp., l'un des plus gros producteurs de styromousse au pays, possède son siège social dans la ville de Deerfield Beach. Il veut montrer à la ville de que de telles interdictions ne sont peut-être pas nécessaires si le produit est recyclé.

Dart s'est donc associé à Deerfield Beach pour mettre sur pied un programme de récupération qui débutera le 15 décembre prochain. La société prévoit de collecter le produit à toutes les semaines.

Kevin Myers, vice-président de Dart, promet que la compagnie engagera des travailleurs pour récupérer le matériel, qu’il soit fabriqué par Dart ou non. Jadis, il était possible de recycler le polystyrène, mais les travailleurs municipaux de l'époque étaient envahis par la quantité de matériaux à recycler et ils étaient mal organisés.

Voyons si la proposition tiendra longtemps et si l’Océan se portera mieux.