La Floride manque à l’appel…

Bien qu’il soit interdit de texter au volant au Québec, en Floride, il ne s’agit que d’une infraction secondaire. Le conducteur doit d’abord être arrêté pour une violation de la route distincte avant de recevoir une contravention pour interdiction de texter. On vous invite donc à la prudence!

Des faits

En Floride, on est loin de la loi du Québec et ce n’est vraiment pas pour le mieux!... La loi de l’utilisation du téléphone cellulaire au volant est souple et dangereuse. Selon le département de Highway Safety and Motor Vehicles (HSMV), il y a eu près de 50 000 accidents impliquant une conduite distraite en Floride, en 2016, soit plus de cinq accidents par heure! Ces accidents de conduites distraites ont causé plus de 3 500 blessures graves et 233 décès. Ces statistiques excluent les gens qui n’admettent pas avoir été distraits par le téléphone au moment de l’accident… La Floride demeure l'un des cinq États où la police ne peut pas intercepter un conducteur spécifiquement pour texter au volant.

Les différences

Si vous êtes intercepté pour cette infraction secondaire, la contravention s’élèvera à 30 $ et ajoutera 3 points d’inaptitude à votre dossier de conduite. Si vous possédez un permis de conduire valide du Québec, vous devrez payer les frais mais ne perdrez pas de points, à moins que vous soyez dans l’État de New York ou du Maine, où les lois diffèrent.

Si l’on compare la Floride avec le Québec, la loi est beaucoup moins sévère, les frais sont moindres ainsi que les points de démérite. Selon la Société de l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ), si un conducteur est surpris en train de manipuler un téléphone cellulaire alors qu’il conduit, il recevra une contravention de 80 $ plus les frais totalisant 127 $, en date du 24 novembre 2017, et verra 4 points d’inaptitude inscrits à son dossier.

En 2015 au Québec, « une enquête a démontré que la source la plus fréquente de distraction chez les conducteurs est le cellulaire au volant (17 %). Le seul fait de tenir en main un cellulaire en conduisant un véhicule routier, peu importe la raison, est illégal. Au Québec, même si vous êtes arrêté à un feu rouge ou dans un bouchon de circulation, vous conduisez! », précise la SAAQ sur son site internet.

En Floride, vous pouvez faire des appels et manipuler votre téléphone pendant que vous conduisez. Cependant, même s’il est légal de parler, cela peut donner lieu à une contravention si vous enfreignez une règle de la route ou si vous causez un accident.

Certaines recommandations

Le Department of Motor Vehicles (DMV) ne recommande pas d’utiliser son téléphone portable en conduisant et insiste sur le fait que l'une des principales causes d'accidents en Floride est justement les conducteurs distraits. Leur site internet offre des conseils pour l’utilisation du téléphone cellulaire au volant : mettre sa conduite sécuritaire en priorité en choisissant de ne pas répondre aux appels, de garder les yeux sur la route, de limiter la conversation s’il s’agit d’un appel d’urgence et utiliser son bon sens selon les conditions routières et la densité du trafic. Il est donc recommandé d’être très prudents et de continuer d’appliquer vos bonnes habitudes du Québec en Floride!