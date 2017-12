LA VILLE DE DANIA BEACH ET THE CASINO @ DANIA BEACH : UNE VARIÉTÉ DE DIVERTISSEMENTS ET D'ATTRACTIONS POUR LES TOURISTES CANADIENS

Cette ville dans le comté de Broward

est située en bordure de l'océan

et de l’intercoastal avec sa jetée renommée chez les pêcheurs, qui s'étend sur 974 pieds au-dessus de l'océan Atlantique, pour se promener et pêcher. Vous risquez d’y voir une raie Manta déployer ses nageoires, semblables à des ailes, près de la surface de l’eau, des bancs de poissons, ou encore un dauphin ou un lamantin qui se mêle aux nageurs le long du rivage.

La ville possède également le Tigertail Lake Recreational Center, situé près de l'autoroute I-95 et de Griffin Road. Le centre est ouvert au public pour des cours et la location de canots, de kayaks, de voiliers et de paddleboards. Il dispose également d'un superbe système de parcs comprenant une piscine olympique, des terrains de tennis et de basket-ball ainsi que de grands espaces verts.

L’International Game Fishing Hall of Fame and Museum se trouve également à Dania Beach. L’établissement propose, en simulation, de marcher dans les zones humides des Everglades et d’attraper du poisson. Il y a la salle de théâtre IGFA, des programmes éducatifs et une boutique de cadeaux.

Quant à ceux qui s'intéressent à la plongée sous-marine, il y a Divers Direct, le magasin de plongée sous-marine numéro un avec des milliers d'articles de plongée en stock pour les plongeurs et les vacanciers ici à Dania Beach. Divers Direct est idéalement situé, juste à côté de Outdoor World Sportsman Park sur I-95 à Griffin Road. Bass Pro Outdoor World sert pour toutes vos aventures en plein air, vêtements, équipements, champ de tir et un aquarium de 30 000 gallons. Cet endroit contient des cascades intérieures, des aquariums géants et de la nourriture délicieuse.

Dania Beach est également l'endroit où se trouve The Casino @ Dania Beach, le nouveau casino de Broward County, en Floride, avec plus de 900 machines à sous de type Las Vegas et 24 salles de jeux de cartes. Le casino offre des spectacles toute l'année avec des comédiens bien connus et des artistes de la chanson.

Pendant les mois de décembre, janvier et février 2018, le Casino de Dania Beach présente plusieurs artistes de renom. Le samedi 23 décembre à 20h, le Casino présentera Marvin Dixon. Le 13 janvier à 20h, Herman's Hermits, avec en vedette Peter Noone, arriveront sur le Stage 954 pour un spectacle unique. Depuis ses débuts dans les années soixante, le légendaire groupe pop britannique a vendu plus de soixante millions de disques - quatorze singles et sept albums devenus disques d'or! Avec Peter Noone à la barre, Herman's Hermits continue de remplir des salles partout dans le monde.

Blood Sweat & Tears viendra le 3 février à 20h en apportant son style « jazz-rock » en Floride du Sud pour une soirée épique sur le Stage 954. Le deuxième album du groupe, Blood, Sweat & Tears, a battu l'Abbey Road des Beatles pour remporter le Grammy Award de l'album de l'année. Du Rock toute la soirée avec ce groupe, mettant en vedette Bo Bice. Ils interpréteront leurs succès emblématiques comme « You Made me so Very Happy », « Spinning Wheel », et « And When I Die ».