Petite bleue devient blanche

La petite pilule bleue, qui a redonné l’élan érectile à des milliers d’hommes, est devenue blanche et beaucoup moins chère la semaine dernière, aux États-Unis.

Les pharmacies américaines sont en retard de cinq ans sur celles du Canada où les génériques se vendent depuis 2012. C’est une poursuite de la compagnie cana-dienne concurrente, Teva, qui a forcé le gérant Pfizer à baisser les coûts de son comprimé. Pfizer profitait et abusait, dans une certaine mesure, de la situation puisqu’il était le seul détenteur du brevet de fabrication du Viagra, dont les immenses campagnes de publicité sur la « petite bleue » rapportaient des milliards de dollars. Mais le géant pharmaceutique a perdu, il y a plus de cinq ans, ce droit exclusif à la suite d’une poursuite de Teva devant la Cour Suprême du Canada, démontrant que Pfizer n’a jamais tout dévoilé sur la formulation du médicament contre la dysfonction érectile.

Le brevet exclusif de Pfizer devait en principe prendre fin en 2014. Depuis cette décision de la Cour Suprême, le Viagra coûtent de 30 à 60% moins cher. C’est aussi pour contrer le marché noir que Pfizer a lancé le Viagra en générique. Selon l’Organisation mondiale des douanes, près de 22 millions de faux comprimés de Viagra ont été produits par le crime organisé en 2011. La compagnie Teva, qui emploie près de 300 personnes à ses installations de Mirabel au Québec, va commercialiser la version générique qui sera rapidement vendue en pharmacie si ce n’est déjà fait. Les ventes du Viagra et de son générique vont faire un bond en raison du prix beaucoup plus abordable. En même temps, il faut s’attendre à ce que les autres médicaments contre la dysfonction érectile, telle le Cialis et le Levitra suivent la tendance des prix vers le bas aux États-Unis, surtout lorsque les génériques seront offertes en pharmacie. Viagra en générique, appelé Sildénafil, deviendra beaucoup plus abordable à partir du 11 juin, lorsque de nouvelles versions seront mises en vente. Aussi dès janvier, Pfizer offrira deux nouveaux programmes de rabais aux États-Unis. Le coût pourrait éventuellement chuter de 90 %, selon certains pharmaciens. Lancé en 1998, Viagra a été la première pilule à stimuler la fonction érectile.

La nouvelle publiée dans tous les médias américains, au début de la semaine dernière, réjouit bien sûr des millions d’hommes américains qui dorénavant prendront la petite pilule blanche plutôt que la petite bleue.Selon les informations provenant des journaux américains, le générique se vendrait à moitié prix de ce que coûtait la petite bleue, soit 65 $ l’unité.

On comprend que les producteurs sur le marché noir faisaient des affaires d’or.

Cialis

Le Cialis, entré en pharmacie en 2003, domine le marché américain en raison de sa vente à l’unité et de ses doses moins puissantes. L’année dernière, plus de 12 millions d’ordonnances de Viagra et Cialis ont été remplies aux États-Unis, générant des ventes combinées de trois milliards de dollars. Reste que depuis 2012, alors que les hausses répétées du prix ont rendu la pilule hors d’accès pour des milliers d’hommes, les ordonnances de Viagra avaient chuté de 20 %. Selon la firme d’analyse d’information sur la santé Elsevier, au cours de la dernière décennie les prix de détail du Viagra avaient grimpés de 10 $ à 62 $ et de 11 $ à 61 $ pour le Cialis. Sans compter que certaines pharmacies ajoutent quelques dollars en profit. Cialis et Levitra, une autre pilule lancée en 2003, vendront le générique à compter de l’automne prochain. La compétition que se livreront Viagra, Cialis, Levitra et Teva favorisera les consommateurs qui jusqu’ici s’en privaient plus souvent qu’autrement en raison de la gourmandise des fabricants.