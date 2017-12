Ocean Drive continuera à fêter tard

Les fêtards pourront fréquenter les bars, les boîtes de nuit et les restaurants de haute gamme dans South Beach jusqu’aux petites heures du matin.

Les contribuables de cet arrondissement de Miami Beach se sont opposés par voie de référendum, à la mesure proposée par les édiles municipaux qui voulaient imposer une fermeture à deux heures de la nuit. Ce sera donc le statu quo qui permet à ces débits de boissons de poursuivre la fête jusqu’à cinq heures du matin.

Les propriétaires des endroits populaires comme Mango’s Tropical Cafe et le Clevelander South Beach ne cachent pas leur satisfaction à la suite de ce vote dont ils étaient les premiers à battre la marche pour le maintien du règlement existant. Les opposants au changement proposé soutenaient qu’une telle mesure dénaturerait l’ambiance d’Ocean Drive tout en privant la trésorerie de la ville de dizaines de milliers de dollars en taxes.

Le maire Philip Levine, et ceux qui l’appuyaient, estimaient que de limiter les heures d’ouverture à deux heures du matin contribuerait à diminuer le taux de criminalité et la prostitution qui y sévissent. Au cours de la campagne référendaire, le maire Levine repoussait l’argument voulant que sa ville se prive de revenus importants venant de la taxation sur les repas et la boisson consommés jusqu’à la clarté du jour. Il a fait savoir que cette bataille perdue ne signifiait aucunement la fin de la guerre, puisqu’une nouvelle commission sur ces droits entrera en fonction très bientôt, ce qui pourrait modifier la donne.

Les contribuables, en faveur de la nouvelle loi, soutenaient que la fermeture de ces endroits à deux heures du matin amènerait le calme. Le propriétaire de l’hôtel Sherbrooke, Mitch Novick, est l’un de ceux qui espère que cette nouvelle commission parviendra à régler cette situation en obligeant tous ces commerces à mettre la clef dans la porte à deux heures de la nuit. Monsieur Novick affirme aussi que les incidents se multiplient dans ce secteur justement en raison des heures d’ouverture si tardives.

Ocean Drive est le seul endroit dans le Sud de la Floride où l’on permet la consommation d’alcool toute la nuit.

Il n’y a pas de temps mort dans South Beach quel que soit le soir de la semaine.

C’est l’endroit préféré du ‘’jet set’’ de la Floride et c’est sûrement aussi le lieu où il se dépense le plus d’argent dans les clubs de nuits et restaurants. Cette histoire pourrait bien devenir une saga sur laquelle on ne peut spéculer quant à savoir sur quel côté penchera la balance et encore moins quand elle prendra fin.