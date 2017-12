CanadaFest 2018 présente….

sur la Plage d’Hollywood Beach Un festival entièrement renouvelé, rehaussé, à ne pas manquer!

Le CanadaFest 2018 arrive à grand pas et pour célébrer ses 35 ans d’existence, une nouvelle équipe du tonnerre a mis sur pied un weekend de spectacles sans précédents, orchestrés à la perfection et à l’allure d’un gala de bord de mer! Avec des artistes de renommée et des surprises à couper le souffle, soyez prêts pour deux jours de plaisir sous le soleil de la Floride.

Dans le but de remercier la fidélité des Canadiens envers cette fête annuelle, Le Soleil de la Floride et l’équipe chevronnée de CanadaFest 2018 ont vraiment mis « le paquet » à votre intention. C’est aussi la meilleure façon de démontrer notre appréciation et de mettre en évidence nos commanditaires si précieux dont TD Bank, Desjardins Bank, Croix Bleue, Canam Golf, RBC Bank, le Consulat général du Canada, et de mieux faire connaitre les produits et services de tous ceux qui passent le weekend avec vous, sous leurs petits chapiteaux le long du Broadwalk! En plus, TéléFloride sera sur place pour capter les meilleurs moments.

Quelques primeurs

Pour une première fois de son histoire, le CanadaFest est organisé par une équipe de femmes professionnelles, novatrices et bien entendu, très volontaires! Brigitte Leblanc, Sophye Nolet, Sandra Belzile et Josée Pouliot sont des collègues hors pair et infatigables. Nous travaillons sans relâche pour vous proposer le meilleur des CanadaFest, du jamais vu!

Appuyées par le Président de l’événement, Monsieur Louis St-Laurent, le CanadaFest 2018 recevra ses invités artistes sur une large scène professionnelle digne des grandes productions de Rock & Roll. Avec un mur vidéo en fond de scène, un système de son et d’éclairage de haute technologie et une synchronisation technique orchestrée professionnellement, même les grains de sable de la plage seront en fête!

Aussi, pour la première fois de son histoire, le CanadaFest est endimanché d’une porte-parole. Et quel honneur nous avons d’accueillir une des plus grandes dames de cœur du Québec, Madame Claudette Dion.

Claudette a accepté sans hésiter d’être la marraine de l’événement et vous pouvez lire en page 25 de ce journal, sous la rubrique Rencontre, son enthousiasme face à ces deux jours de festivités

Sur scène

Les deux jours de spectacles seront divisés en blocs musicaux : rétro, rock, country, pop, etc. Les festivaliers auront donc la chance de planifier leurs activités et de ne rien rater!

Pour vous mettre dans l’ambiance, CanadaFest 2018 débutera par une Matinée Musicale Mimosa. Commanditée par le Restaurant Thursday’s et Flanigan’s Big Daddy, un mimosa sera servi aux 500 premiers festivaliers durant ce premier bloc de musique instrumentale et de surprises vocales.

Le dimanche matin, vous êtes invités participer à un « talk show » avec Claudette et ses amis, dont Martin Dubé et d’autres artistes surprises. Animé par Deano Clavet, vous aurez la chance de poser des questions et possiblement faire quelques demandes spéciales!

Deano Clavet sera notre maitre de cérémonie principal, et saura vous divertir! Il devait partager la scène avec l’incontournable Richard Huet mais malheureusement, la santé de ce dernier l’empêche de voyager durant cette période de l’année.

En tout, une quarantaine d’artistes invités dont Martin Dubé, Dany Flanders, Brigitte Leblanc, aussi directrice musicale, David Morin, le meilleur Elvis de sa génération, Caroline Laurendeau, Véronique Labbé, Caroline Jomphe, Madison Tucker, finaliste à la voix junior, seront au rendez-vous.

Surveillez les pages du journal Le Soleil de la Floride pour des mises à jour. Réservez les 27 et 28 janvier prochains pour le CanadaFest 2018, Claudette Dion et toute l’équipe vous attend!