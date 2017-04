De retour vers le Québec… un arret à Orlando pour fêter pâques et le printemps

Orlando avec toutes ses attractions est une destination incontournable de la Floride et il faut au moins une fois dans sa vie y faire un arrêt. Si le hasard de votre programme vous met sur les routes de retour vers le Québec pourquoi ne pas en profiter pour y découvrir les festivités programmées à l’occasion des fêtes de Pâque et de l’arrivée du printemps.

Des activités en famille, en couple ou seul

À Orlando comme dans les environs, c’est devenu une tradition de fêter à la fois Pâques et l’arrivée du printemps.

Ainsi le samedi précédent Pâques, la ville de Winter Park organise une grande chasse aux œufs de Pâques (63nd Annual Easter Egg Hunt). Environ 10 000 œufs sont cachés dans le Winter Park's Central Park et la course est ouverte à tous les enfants de 10 ans et plus. Le dimanche de Pâques quant à lui est le jour idéal pour profiter de la multitude de restaurants que l’on peut trouver ici. À cela il faut ajouter les deux grands festivals qui se tiennent en cette période de l’année :

Du 4 au 22 avril 2017 rendez-vous au Disney's Grand Floridian pour le « 3rd Annual Easter Egg Display » et découvrez les 18 magnifiques œufs surdimensionnés peints à la main avec du beurre de cacao coloré par l’équipe des pâtissiers du Resort.

Du 11 février au 13 mai 2017- SeaWorld® Orlando (7007 SeaWorld Drive, Orlando) :

Le Seven Seas Food Festival du SeaWorld permet de célébrer le moment en écoutant de la musique en directe ou en assistant à divers spectacles tout en profitant d’une restauration exceptionnelle. En effet, ce festival de 14 week-ends propose de nouvelles offres culinaires inspirées par la cuisine de rue que l’on trouve en Asie, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud ou encore en Méditerranée. De plus, les visiteurs seront en mesure de découvrir un grand nombre de brasseries artisanales internationales ou locales et pourrons déguster de nouvelles bières pour le plus grand plaisir de leurs papilles gustatives.

Du 1er mars au 29 mai 2017 – Epcot® (200 Epcot Center Drive, Lake Buena Vista) :

C’est l’occasion lors de l’Epcot International Flower and Garden Festival de découvrir de vastes étendues de jardins élaborés avec des topiaires et des fleurs colorées, tout en savourant des friandises savoureuses réalisées avec des ingrédients frais de la saison. Le festival propose également en journée une foule d'activités spéciales pour tous les niveaux de pouce-verts et en soirée des animations musicales.

Le 15 avril à 15 heures, pour les passionnés du ballon rond (soccer), l’équipe Orlando City affronte LA Galaxy au Orlando City Stadium (655 W Church St, Orlando)

Des activités gratuites souvent ignorées

Orlando est une destination avec une grande variété d’attractions et de divertissements pour lesquels il est généralement nécessaire de payer, mais ce qui est moins connu c’est qu’il y a de nombreux événements et lieux dont l’accès est gratuit ou à des prix très abordables En voici un petit aperçu, le plus populaire étant sans aucun doute le Disney's Boardwalk qui a lui seul est un parc d’attraction ouvert à tout le monde.

Le LEGO Imagination Center: 4400 pc de plaisir situés dans le Disney Marketplace du centre-ville d’Orlando. Gardé par des dinosaures amicaux et un immense serpent de mer réalisé avec des pièces LEGO, ce coin de jeu permet aux enfants d'exprimer leur créativité en construisant des ensembles uniques et colorés… et c'est gratuit.

Le Cornell Fine Arts Museum: Il se trouve sur le campus du Rollins College et peut se vanter d’avoir une collection qui comprend entre autres des œuvres d'Henri Matisse, de Pablo Picasso et de Thomas Moran. L’entrée est gratuite sur présentation d’une pièce d'identité valide.

Le Charles Hosmer Morse Museum of American Art: Il offre aux visiteurs l'une des collections les plus impressionnantes au monde de l’artiste Louis Comfort Tiffany. L’entrée est gratuite les vendredis entre 16h et 20h de novembre à avril.

Le CityArts Factory: On trouve ici au centre-ville d’Orlando un rassemblement éclectique de galeries d'art présentant des artistes locaux et internationaux. L’entrée est gratuite du mardi au samedi de 11h à 18h.

Le Zora Neale Hurston National Museum of Fine Arts: Un parcours au travers de l’histoire à partir des œuvres de l’artiste et de celles de plusieurs autres artistes d'origine africaine.

La Grand Bohemian Gallery: Située au centre-ville d’Orlando et Celebration, elle présente aux visiteurs une grande variété d’objets d’art, de bijoux, de verrerie et de sculptures.

Le Winter Park Historical Museum: Il héberge une collection de photos et d’objets qui présente l’évolution de la ville dans le temps sur une base chronologique.

Le Lakeridge Winery & Vineyards: Ce magnifique domaine viticole de 80 acres situé au nord d’Orlando propose des visites gratuites, des dégustations et de nombreux festivals également gratuits.

La Orlando Brewing Company: Située pour ainsi dire dans le centre-ville d’Orlando, elle est la seule brasserie biologique avec un bar où la bière est servie au robinet (tap-room) dans le sud-est de la Floride et l'un des 10 seuls existant aux États-Unis. Chaque week-end, il y a des visites de la brasserie gratuites, un service de connexion Wi-Fi gratuit et des divertissements gratuits.

Des spectacles et des concerts- Quelques lieux et dates à retenir en avril

Cela concerne tout particulièrement les adeptes de concerts et spectacles qui dans cette période de l’année sont nombreux.

Star Wars Celebration: 15 et 16 avril 2017, au Orange County Convention Center (9800 International Drive, Orlando) : C’est l'expérience ultime que doivent vivre tous les fans, de cette saga centrée sur une galaxie très, très lointaine. Elle réunit des fans de tous âges, du monde entier, pour célébrer cet incroyable phénomène de la culture pop. Les fans de tous les jours et/ou occasionnels peuvent vivre leur passion pour tout ce qui de près ou de loin est en lien avec Star Wars, et faire partie des premiers à découvrir ce qu'il y a de neuf. Un événement plein de divertissements, de costumes, d'expositions, un spectacle vivant et interactif, des projections, des produits exclusifs, des célébrités, des panneaux, des séances d'autographes, des activités inspirées par les fans et bien d'autres surprises célébrant toutes les facettes de la Guerre des étoiles!

Disenchanted: 15 avril au Plaza Live (425 N Bumby Ave, Orlando) : Ce que vous pensez des princesses ne sera plus jamais la même chose après avoir vu ce spectacle. Les histoires de pommes empoisonnées, de pantoufles de verre, ce n’est pas pour la Blanche-Neige et sa troupe de princesses désenchantées qui en parleront dans la comédie hilarante et subversive qui n'est autre que Grimm. Oubliez ce que vous savez des princesses, les héroïnes du livre original sont revenues à la vie courante pour mettre les choses au clair !

Ariana Grande Dangerous Woman Tour: Plusieurs représentations sont données le 15 et le 16 avril 2017 au Amway Center (400 W Church St., Orlando). L’artiste à qui a été décerné plusieurs disques platine et qui a été nominée au prix Grammy interprète en particulier pour le plus grand plaisir de ses fans des chansons de son troisième album, "Dangerous Woman".

"America's Got Talent" Durant le mois d’avril 2017 au “Dr. Phillips Center for the Performing Arts” (445 South Magnolia Avenue, Orlando), plusieurs spectacles sont proposés aux visiteurs :

02 avril - dimanche à 15h30 et 19h30: The price is right - Live Stage Show

16 avril - dimanche à 19h30 et 17 avril - lundi à 20h: Chris Rock

19 avril - mercredi 19 h 30: Theresa Caputo

21 avril - vendredi à 20h: Bernadette Peters

22 avril – samedi à 15h00 et 20h00: Alton Brown

23 avril – dimanche à 4h: P Malas, Seven Divas On The Same Stage

29 avril - samedi à 20h: Sheryl Crow

30 avril – dimanche à 14h: Pokemon Symphonic Evolutions

Depuis 2007 le centre reçoit également régulièrement Terry Fator (s’informer pour les dates à la billetterie). Ce nom est devenu familier à beaucoup de personnes après avoir remporté la saison 2 de "America's Got Talent". Sa façon unique de combiner le chant, la comédie et des personnages est sans précédent. Certains sont devenus célèbres comme Winston, Impersonating Turtle, Emma Taylor la petite fille à la grande voix, Maynard Thompkins l'imitateur d'Elvis, Duggie Scott Walker le voisin ennuyeux et beaucoup d'autres, Depuis Fator a reçu de nombreux prix et reconnaissances ainsi que l'admiration de l'industrie.

Avril 2017 à Orlando

Avec Pâques et les vacances de printemps (Spring Breaks) tombant ensemble pendant le mois d’avril 2017, on peut s’attendre à ce que ce soit l'un des mois les plus fréquentés de l'année. Les prix durant le mois d’avril en dehors des semaines de vacances de Pâques sont dits « normaux. Que ce soit pour les billets de parc de 1 jour et les hôtels, la tarification est classée "saison régulière".

Pour plus d’informations et de précisions sur les événements, les dates et autres renseignements il est conseillé de consulter Visit Orlando's Blog et Facebook

Sources : Vous pouvez également consulter les sites suivants qui ont permis de documenter cet article : www.visitflorida.com - www.wikipedia,org - https://fr.tripadvisor.ca/Attractions