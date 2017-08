Le Catamaran Impossible Dream De Miami à Québec

Impossible Dream est un catamaran unique en son genre. Il a été conçu spécialement pour être entièrement navigué par des personnes handicapées. Le mercredi 24 mai dernier, il a quitté le port de Miami pour la première étape d'un voyage ambitieux, qui l’amènera jusqu’à Québec dans le cadre des festivités de Canada 150.

Son projet Summer Tour 2017, vise à sensibiliser et inspirer les personnes handicapées, les soldats blessés, les jeunes défavorisés et leurs familles, en donnant l’espoir d’améliorer leur indépendance. Au total, il s'arrêtera dans plus de 25 ports.

Exploit conceptuel

Mike Browne est le fondateur et propriétaire de la société de vêtements de plein air Snow and Rock. Confiné à un fauteuil roulant suite à un accident de ski, il s’est lancé le défi de retourner en mer, coute que coute. Il a donc contacté un architecte et ensemble, ils ont conçu l’impensable : un catamaran élégant, accessible et technologiquement avancé permettant à monsieur Browne de partir seul en haute mer en toute sécurité et tout confort.

Le bateau fait 60 pieds de long et peut être entièrement contrôlé à partir d’une console sur le pont. Monsieur Browne peut quitter son fauteuil roulant et s'asseoir dans l'une des deux chaises de timonier, très modernes. Construites en fibre de carbone, ces chaises peuvent se déplacer facilement partout autour du catamaran, grâce à une piste courbée qui permet d'accéder à l'hissage des voiles et toutes les fonctions de navigation.

La technologie intégrée semble venir directement de civilisations plus avancées. Tout peut fonctionner au toucher d’un bouton.

Nommé « Impossible Dream » par un membre de l’équipe olympique paraplégique américaine, ce catamaran prouve justement que les rêves impossibles sont réalisables.

Les festivités 2017 à Québec

Afin de souligner le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, plus de 40 grands voiliers sont attendus dans les eaux canadiennes. Le port de Québec sera le point culminant de ce parcours fluvial. La flotte fera des arrêts dans certaines villes côtières de l’Ontario, du Québec et des Maritimes. Résidents et visiteurs pourront ainsi admirer à quel point ces géants des mers sont majestueux et magnifiques.

Plus de 3 000 membres d’équipage composent l’équipe de manœuvres nécessaire à cette régate. Ils feront tous partie de l’événement festif du 18 au 23 juillet 2017.

En plus des grands voiliers, une multitude d’embarcations particulières, de bateaux de croisières et de catamarans seront de passage, dont l’Impossible Dream.

