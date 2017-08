La grande région de Palm Beach, un paradis pour les activités extérieures

Quand il est question d’avoir des activités de loisirs et de divertissement dans le comté de Palm Beach en Floride, que ce soit dans les arts, les musées, les événements spéciaux ou les boutiques, il n’y a pas de limite. Avec 39 villes d’importance majeure, les résidents et les visiteurs n’ont que l’embarras du choix. Quand en été il s'agit de loisir en plein air, les plages du comté, réparties sur 75 km (47 mi) de front de mer, n’ont pas leur pareil. On peut y pratiquer toutes les sortes de sports nautiques, faire de la plongée sous-marine, jouer dans les vagues, ou tout simplement profiter de la plage et admirer la beauté de l'océan Atlantique.

LES « PALM BEACHES » LES PLUS POPULAIRES

Il est à vrai dire, difficile de faire une véritable sélection populaire, mais pour les besoins de cet article, la sélection s’est faite en fonction des trois grands centres les plus connus des visiteurs.

La ville de Palm Beach et ses environs

Palm Beach est sans conteste une ville balnéaire parmi les plus renommées dans le monde, mais c’est aussi un centre culturel de premier ordre. Cette année encore, pour la saison 2017, le Palm Beach Shakespeare festival présente dans le cadre du Carlin Park, une production sous-les-étoiles de la première comédie de Shakespeare, « Love's Labor Lost ». Notons que depuis plus de 27 ans, Shakespeare by the Sea a attiré jusqu'à 10 000 personnes.

Parmi les plages les plus populaires on retrouve :

Town of Palm Beach Municipal Beach

C’est l'une des deux belles plages publiques de Palm Beach, généralement très propre et sans algues, car la ville s’affaire à les enlever dès qu’elles apparaissent. À quelques enjambées de "Midtown Beach", elle est à proximité du centre-ville avec ses boutiques et ses restaurants, un beau quartier historique bien entretenu qui mérite d’être visité même si la plage n’attend que vous.

Elle est située au nord de Worth Avenue. L’entrée principale se trouve au niveau du 300 Block de South Ocean Boulevard.

R. G. Kreusler Park

Il offre aux visiteurs une plage d’environ 1 400 mètres surveillée par des sauveteurs. À noter que ce parc est accessible aux personnes à mobilité réduite et à celles en fauteuil roulant. La pêche y est autorisée en dehors des zones de baignade.

Il est situé à la hauteur du 2882 South Ocean Boulevard.

Breakers Reef

La plage de Palm Beach est connue par les amateurs de plongée sous-marine pour ses récifs situés à environ 3 km au large de l’hôtel du même nom.

Le départ des plongeurs se fait à partir des différents points d’embarquements proposés par les sociétés locales de services.

West Palm Beach et North Palm Beach

Comme sur toutes les plages de la Floride, de nombreuses entreprises privées offrent leurs services pour découvrir et/ou pratiquer différentes activités nautiques de loisir comme par exemple le surf, le ski nautique, le Paddle boarding. Des leçons sont également offertes aux débutants, mais aussi à ceux et celles qui veulent se perfectionner, sans oublier la location du matériel adéquat comme les planches, les pagaies, les canoës, les kayaks, etc… Pour des raisons de sécurités les pratiques, les classes se font généralement sur la partie de l’Intracoastal Waterway

Pour les moins sportifs, il y a aussi la possibilité de participer à un Eco tour, à une sortie en mer à bord d’un catamaran pour assister à un lever ou coucher de soleil ou encore un Night Glow tour.

Citons pour mémoire trois compagnies bien connues dans la région offrant les services ci-dessus présentés: Adventure Water Sports, South Florida Paddle ou encore Nautical Ventures.

La ville de Jupiter

Cette petite ville de 6 000 habitants au nord de Palm Beach est bien connue pour ses résidents riches-et-célèbres comme Tiger Woods, Michael Jordan et Alan Jackson, mais aussi pour la qualité de vie que l’on y trouve et qui a fait qu’en 2012, elle a été classée par Coastal Living comme étant la « 9th Happiest Seaside Town » aux États-Unis. Il ne faut donc pas manquer de profiter de ses parcs et plages.

Jupiter et ses plages, c’est aussi un lieu idéal pour découvrir de nouveaux loisirs nautiques. Pour certains, ce sera peut-être l’occasion de faire de la plongée sous-marine sous la supervision du Jupiter Dive Center et de croiser dans les eaux chaudes du Gulf Stream, des tortues, des poissons tropicaux de toutes les couleurs ou encore des Goliath Groupers. Pour ceux et celles qui préfèrent rester à la surface de l’eau, la Blueline Surf & Paddle Co. sera là pour répondre aux besoins des amateurs de Paddleboarding et de Canoë-Kayak qu’ils soient débutants ou qualifiés.

Carlin Park et le Festival Shakespeare by the Sea.

Cet important et vaste parc en front de mer renferme tellement de possibilités qu’il est impossible d’en faire le tour en seule visite. On peut y jouer au volley-ball, au tennis, au softball et même à la balle ou encore participer à des parcours qui se font soit en courant ou en marchant avec plusieurs stations où il faut exécuter différents exercices. Et pour ceux qui ont prévu d’y passer, ils peuvent se préparer des grillades en plein air.

L’entrée du parc est située au 997 North A1A.

Mais il y a encore plus car c’est ici que l’on retrouve l’Amphithéâtre Seabreeze qui propose aux visiteurs non seulement de la musique en direct, et des événements spéciaux, mais surtout le festival annuel en plein air Shakespeare by the Sea qui cette année se tiendra les 6 et 16 juillet au 750 South A1A, Jupiter.

DuBois Park & Beaches

Ce grand parc, véritable petit joyau est situé juste à l’entrée du Jupiter Inlet avec une vue fantastique sur le phare de Jupiter que beaucoup de gens connaissent, car il est très souvent utilisé comme emblème de la ville. Les utilisateurs de Jet ski et les plaisanciers peuvent commencer leur promenade nautique à partir de la voie navigable de l’Intracoastal waterway ou directement à partir des pontons des marinas installées en bordure de mer. Les adeptes de randonnées en canoë-kayak peuvent quant à eux, découvrir la Loxahatchee River, l'une des deux rivières sauvages et scéniques de la Floride.

L’entrée du parc est située au 19075 Dubois Road.

Jupiter Beach Park

Ce n'est peut-être pas un grand parc, mais il y a plein de choses à y faire si l’on aime les loisirs de la mer. Ici c’est la plage de sable qui est grande et c’est un endroit idéal pour se détendre et regarder les vagues glisser le long de la jetée ou bien se promener sur la plage et pour les plus sportifs faire un plongeon dans le petit lagon. La pêche comme on peut s’en douter est permise et les prises, qu’elles soient petites ou grosses sont toujours l’occasion de faire une cuisson au gril en plein air.

L’entrée du parc est située au 1375 Jupiter Beach Road.

Ocean Cay Park & Beach

Quel que soit le moment de l’année, c’est une plage formidable pour toute la famille, le front de mer est large et bordé de dunes où il est possible de s’isoler confortablement. En outre, il y a beaucoup d'espaces herbeux et ouverts où on peut y préparer un barbecue pour faire une belle fête ou bien jouer au volleyball en toute sécurité. Ceux et celles qui connaissent le parc viennent là le soir pour assister au coucher du soleil, assis sur la plage ou depuis le trottoir qui longe la A1A.

Le parc se situe au niveau du 2188 Marcinski Road

La ville de Boca Raton

Au sud de Palm Beach se trouvent également de nombreuses stations balnéaires bien connues et fort appréciées des visiteurs et des touristes. Cependant, Boca Raton reste la plus importante et la plus fréquentée. Voici les plages les plus populaires.

Spanish River Park

Un parc où les familles peuvent en toute sécurité passer une belle journée. Il faut commencer par monter dans la tour d’observation qui domine le parc du haut de ses 40 pieds. Elle permet d’avoir une vue d’ensemble de ce parc à la nature arborée et sauvage, mais aussi d’apercevoir la magnifique plage en bordure de l’océan Atlantique. Des sentiers naturels bien ombragés qui passent par les tunnels situés sous l’Ocean Boulevard de Boca Raton, permettent d’arriver en bordure de l’océan où généralement, quelques surfeurs s’évertuent. Des dunes et une plage au sable doré vous y attendent et si le soleil est trop fort, la canopée luxuriante toute proche est là pour apporter de l’ombre et de la fraicheur.

Le parc est situé au niveau du 3001 North State Road A1A.

Red Reef Park

Un parc qui offre aux visiteurs une gamme de possibilités allant de la plage familiale au golf, en passant par la randonnée en pleine nature. Le terrain de golf de 9 trous est situé à côté de l'océan et du Gumbo Limbo Center, destiné aux amoureux de la nature.

La promenade qui permet d’avoir une belle vue sur l’océan offre également sur son parcours, des bancs et un pavillon récemment rénové. À la fin de la promenade commence un sentier pavé qui rejoint South Beach, et de là une autre promenade qui va jusqu’au pavillon du parc Palmetto.

Le parc est situé au niveau du 1400 North State Road A1A

South Beach Park

Ce parc offre aux visiteurs une plage très populaire auprès des résidents locaux, car elle ne connait pas les grandes foules. La côte est belle et le Gulfstream qui passe non loin des côtes rend les eaux plus agréables pour ceux et celles qui viennent ici pour se baigner, nager et faire de la plongée avec tuba. Ici la pêche à la ligne dans-la-vague, est l'un des passe-temps préférés de nombreux visiteurs du parc. Après avoir bien profité de la plage, il est possible de s’enfoncer dans le parc et d’observer de nombreuses variétés de petits oiseaux.

Le parc est situé au niveau du 400 North State Road A1A

Pour conclure ce petit article citons également pour mémoire, des stations balnéaires comme Boynton Beach, Juno Beach, Delray Beach, Lake Worth ou encore Riviera Beach, toutes moins connues des touristes de passage mais souvent très appréciées des habitués et des résidents du comté de Palm Beach.

Sources : Vous pouvez également consulter les sites suivants qui ont permis de documenter cet article : www.thepalmbeaches.com/top-events - www.visitflorida.com - www.wikipedia.org et tous les sites cités dans cet article