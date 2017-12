SE MARIER SOUS LE SOLEIL… DE LA FLORIDE

La Floride est souvent considérée comme un des meilleurs endroits aux États Unis pour prendre des vacances non seulement au bord de la mer et de ses plages de sable blanc, mais surtout pour son soleil et sa température généralement clémente.

Il n’est donc pas étonnant que le « Sunshine State » se classe dans les tous premiers comme étant aussi tout au long de l'année « la » destination mariage, mais surtout entre octobre et mai.

Un environnement unique pour un événement unique

Que ce soit pour un premier mariage ou non, tout le monde s’entend pour dire que c’est un moment qui est et qui se doit d’être unique. Ici en Floride, que ce soit dans le « Panhandle », le golfe du Mexique, la région d’Orlando ou encore sur la côte atlantique du nord au sud, sans oublier les Keys, il y a toujours la possibilité de vivre un moment exceptionnel qu’il sorte de l’ordinaire ou qu’il reste dans le classique. En règle générale, le climat généralement doux de la Floride, surtout au sud, permet d’opter pour une cérémonie et une réception en plein air pratiquement n'importe quand dans l'année. Les spécialistes de ce genre d’événement vous diront que c'est certainement la raison la plus important qui pousse de nombreux couples à choisir la Floride quand ils planifient leur mariage. En voici quelques exemples :

*Pour un mariage avec le soleil en arrière-plan : Il est notoire que le temps ensoleillé de la Floride augmente considérablement les chances de succès de mariage en bordure de la côte. Si c’est le cas, les photographes professionnels recommandent que si l’on veut avoir le soleil comme toile de fond, de programmer la cérémonie le matin (soleil levant) quand il a lieu sur les côtes Atlantique et en fin d’après-midi quand c’est sur les côtes du golfe du Mexique (soleil couchant).

*Pour un mariage les pieds nus dans le sable : Les grands amateurs de plage et de baignage ont quant à eux la possibilité d’échanger leurs vœux les pieds nus dans du sable blanc et chaud, avec des palmiers qui se balancent et des vagues qui se brisent à proximité. *Et pourquoi pas un peu plus extraordinaire : Comme par exemple lors d’une excursion en Kayak dans les mangroves, ou bien lors d’une plongée sous-marine au large des Florida Keys à l’occasion de l’exploration d’une épave ou encore lors d’un saut en parachute au-dessus de la région de Daytona Beach! À chacun d’imaginer… Les possibilités sont infinies. Pour ceux et celles qui aiment le traditionnel, la Floride n’est pas en manque, car là aussi les possibilités sont multiples :

*Il y a de de nombreux jardins botaniques et parcs à la végétation luxuriante qui offrent des espaces extérieurs aménagés pour ce type de cérémonie et beaucoup ont des installations couvertes où les convives peuvent s’abriter en cas de pluie. À noter qu’il faut généralement avoir une autorisation pour tenir ce genre d’événement car de modiques frais peuvent s’appliquer.

*Pour un engagement de type plus formel, mais avec néanmoins un petit côté exceptionnel, il y a aussi la possibilité pour les mariés d’opter pour une cérémonie dans une église historique, dans le parc d'un riche domaine ou encore dans des auberges et centres de villégiature offrant des salles de bal et de réception avec des vues spectaculaires sur la mer et bien évidement des créations culinaires réalisées par des chefs renommés et primés.

*Une autre option typiquement floridienne est celle d’une « croisière » avec musique, et dégustations à bord d’un voilier, d’un yacht ou autre embarcation, soit au large des côtes de la Floride, mais aussi sur ses nombreux lacs et voies navigables.

Sans oublier qu’après la cérémonie, ce sont tous les divertissements habituels de la Floride qui attendent les nouveaux mariés et leurs amis.

Quelques adresses parmi les plus populaires sur la côte Atlantique

*Le « Ribault Club »

Le nom rappelle que la région de Jacksonville a été le siège d’une colonie française et du fort « La Caroline » fondés par Laudonnière et Ribault dans les années 1562-65. Situé en bordure de la mer dans une élégante demeure historique traduisant tout le charme du sud, ce club est disponible pour les réceptions publiques et privées. C’est l'endroit idéal pour célébrer et échanger ses vœux en bordure d’un front de mer à couper le souffle ou sous le « Wedding Tree ». (11241 Fort George Road. / Jacksonville)

*Le « Collector Luxury Inn & Gardens »

Situé dans le centre-ville historique de St. Augustine, le Collector est une auberge de luxe de 30 chambres qui se trouve sur le site de l'ancien Dow Museum of Historic Houses datant de 1790. Que vous planifiez un mariage, ou une retraite d'entreprise The Collector est le point de départ idéal pour toute occasion. (149 Cordova Street / St. Augustine)

* « Coral Sands Resort and Seaside Cottages »

Il est dit que c’est un lieu idéal pour commencer sa nouvelle vie de mariés qui sera à jamais marquée par des levers de soleil inspirants et des couchers de soleil romantiques ainsi que le souvenir de vues panoramiques sur un front de mer enchanteur. (1009 Ocean Shore Blvd. / Ormond Beach)

*

« Ball & Chain Weddings, LLC »

Miami est certainement la destination idéale pour s'amuser au soleil et aussi l'endroit idéal pour se marier avec humour sans pour autant défoncer son budget. La compagnie s’occupe de tous les arrangements, y compris les détails pour obtenir la licence. Tout ce que les futurs mariés ont à faire, c’est de venir à Miami et repartir avec des souvenirs inoubliables (480 NW 11th Street / Miami)

Quelques adresses parmi les plus populaires sur le golfe du Mexique

* « Beach Beginnings Weddings »

Au "Beach Beginnings" on croit qu'un beau mariage ne doit pas forcément être une grosse dépense même s’il est sur une des plus belles plages du monde. Chaque mariage est unique, et le vôtre le sera! (91 Windridge Court

Panama City Beach)

* « Bayside, Wedding and Events »

Que vous préfériez une cérémonie sur la plage de St. George Island ou de Cape San Blas, ou encore une réception au bord de la rivière dans le charmant quartier historique d’Apalachicola. Toute une gamme de produits et de services est offerte pour assurer que ce mariage laisse des souvenirs inoubliables! (49 Avenue G / Apalachicola)

* « Florida Gulf Beach Weddings »

Une entreprise offrant tous les services pour un mariage élégant et abordable sur une des plages de la région de Tampa Bay, entourés d’amis proches et des membres de la famille tous réunis pour un toast au champagne afin de saluer le nouveau couple! (6655 Gulf Blvd St Pete Beach)

La liste pourrait être encore longue, mais nous avons sélectionné ces quelques adresses, car elles sont signalées dans le site de Visit Florida. Citons également pour conclure celle de Doubletree by Hilton - At the Entrance To Universal Orlando - qui offre en plus de la cérémonie du mariage la possibilité de vivre une expérience inoubliable dans le monde magique d’Orlando en découvrant Universal Orlando, Universal Studios Florida, Islands of Adventure and CityWalk, ou encore The Mall at Millenia, Premium Outlets Orlando, SeaWorld® Orlando, Volcano Bay, etc. (5780 Major Boulevard, Orlando)

Attention- Il faut une autorisation pour se marier en Floride

Pour se marier en Floride, c’est relativement simple, mais il faut en premier lieu se rendre au bureau du greffier le plus proche pour obtenir une autorisation (licence) de mariage qui est valable pour 60 jours. Une fois cette autorisation obtenue, la cérémonie de mariage peut être effectuée n'importe où dans l'état. Il est également possible de se marier tout de suite dans le bureau du greffier. Ces bureaux sont généralement ouverts en semaine. Les frais du greffier pour ce genre d’actes seraient, sous toute réserve, car les chiffres fluctuent, entre 100 et 125 $, plus des petits frais supplémentaires de plus ou moins 50 $ pour un mariage immédiat. D’après le Miami Beach’s Tourism and Cultural Development Office il y aurait environ plus ou moins 250 permis de mariage délivrés annuellement à Miami.

