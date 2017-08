LE SOLEIL DE LA FLORIDE CHANGE D’ADRESSE ET SA DIRECTION GÉNÉRALE

Le mois dernier, Le Soleil de la Floride a déménagé son bureau à un endroit plus accessible sur Griffin Road, à Dania Beach. Le nouvel emplacement se trouve à environ 1,5 mile à l’ouest de la I-95 et à 2,5 miles à l’est du Florida Turnpike.

Cette adresse est beaucoup plus pratique et plus centralisée pour les lecteurs et les annonceurs qui viennent à notre bureau. L'emplacement est aussi plus facile d’accès pour notre lectorat, situé au Nord, qui se développe rapidement dans plusieurs villes au sud du comté de Palm Beach.

Des travaux majeurs ont commencé sur Hollywood Boulevard et devraient durer au moins deux ans, ce qui rendait plus difficile de se rendre à notre ancien bureau. Jusqu'à présent, la moitié des voies du Hollywood Blvd ont été fermées à la circulation et de nombreux endroits sont difficiles d’accès, y compris notre ancien emplacement.

Le mois dernier, Le Soleil de la Floride a également apporté des changements majeurs dans son organisation avec la nomination de Denise Dumont en tant que directrice générale, avec l'autorité nécessaire de gérer le journal. Denise était responsable de la publication et du contenu de ce journal depuis cinq ans. Dans son nouveau poste, elle continuera non seulement à préparer le journal pour sa publication, mais elle sera aussi chargée de tous les aspects de l'administration du journal. La sélection de Denise Dumont garantira que Le Soleil de la Floride demeure la meilleure source de nouvelles touristiques pour les 1, 2 million de Canadiens français qui visitent la Floride chaque année. Ce journal de langue française, distribué gratuitement, célèbre ses 35 ans d'existence cette année!

Le journal a également acquis de nouveaux partenaires avec son propriétaire actuel, Louis S. St.Laurent II. Ceux-ci sont des experts dans le domaine de la technologie, et feront bénéficier le journal en expansion dans le monde des médias sociaux et de la publication numérique afin de mieux rejoindre et informer ses lecteurs.

L’équipe du Soleil de la Floride se réjouit de vous fournir les informations touristiques floridiennes dont vous avez besoin et nous avons bien hâte à cette prochaine saison prometteuse.