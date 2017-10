LES INVESTISSEURS CANADIENS AU SUD DE LA FLORIDE SURVIVENT À L’OURAGAN IRMA

Bien que la côte Sud-est de la Floride n'ait pas subi les dommages aussi importants que ceux sur la côte Ouest de la Floride, les comtés de Miami-Dade, Broward et Palm Beach ont quand-même été touchés.

La côte Sud-est de la Floride s’est complètement remise des dommages causés par cet ouragan et à l'exception de certains arbres endommagés, les touristes canadiens ne remarqueront pas qu’un ouragan a frappé la Floride en septembre 2017. Même les Keys se sont rétablies et seront ouvertes au tourisme en octobre.

Dans les entreprises canadiennes situées dans Broward, comme le restaurant Schwart's Deli & Grill à Coconut Creek, ouvre un second restaurant à Hollywood, pour servir le meilleur « smoked meat » en Floride. Le propriétaire est Hicham Masri de Montréal. Son deuxième Schwart's Deli & Grill sera situé au 1820, rue Mayo à Hollywood pour mieux joindre les résidents d’Hollywood, Hallandale et Dania Beach.

Le plus grand projet, construit par des Canadiens dans le comté de Broward, demeure à ce jour l’Aztec RV Resort à Margate dans la grande région de Fort Lauderdale. Jean Guy Sylvain de Québec en était l’instigateur. Ce complexe 5 étoiles pour VR de classe A, qui compte 645 terrains pour grands et luxueux VR, a été tellement bien construit que même les centaines de « tiki huts », érigées dans dans le complexe, ont résisté à l'ouragan Iram sans aucun dommage. Le site, maintenant sous la direction de Claude Chan, un autre propriétaire canadien bien connu de plusieurs grands hôtels à Montréal, continue d'être le seul RV Resort en Floride qui contient toutes les installations récréatives et jeux possibles pour ceux qui possèdent ou louent un terrain sur ce site.

De plus, Jean-Guy Sylvain est également le propriétaire de plusieurs hôtels, y compris l'hôtel Universal Palms à Fort Lauderdale et le Concorde à Québec. M. Sylvain a complètement rénové l’Universal Palms Hotel, un hôtel de 200 chambres et plus, un excellent hôtel pour les touristes et les gens d'affaires canadiens qui viennent dans ce secteur situé à seulement quelques minutes du centre de Fort Lauderdale et de la plage.

Les hommes d'affaires canadiens continuent d'être importants dans le développement de cette région de la Floride. Ils ont créé des emplois de construction en Floride, lors de la récente récession immobilière, lorsque les Américains ont arrêté de nombreux développements ayant peur du futur.