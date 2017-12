LA RÉGION DE FORT LAUDERDALE OFFRE DE GRANDS SPECTACLES DE BROADWAY

Cette partie de la Floride offre de nombreuses attractions et événements à choisir pendant les mois d'hiver. Qu'il s'agisse de courses de bateaux, de salons nautiques, de zoos, de jardins tropicaux ou même de spectacles à l’allure de Broadway, le Sud-est de la Floride vous offre tout cela!

Le « Broward Center for the Performing Arts », au centre-ville de Fort Lauderdale, présente un excellent programme de divertissement pour les résidents et les touristes pendant l’hiver. Le théâtre de Broadway a ouvert sa saison 2017-2018 en octobre avec la nouvelle production de « The Sound of Music » (du 10 au 22 octobre 2017).

Ce mois-ci, du 7 au 19 novembre, « Love Never Dies - The Phantom Returns », qui est la suite de « The Phantom of The Opera », sera jouée. Du 12 au 24 décembre 2017, la production « School of Rock » est au également au programme.

La nouvelle année débute avec la meilleure comédie musicale, « A Gentleman’s Guide to Love & Murder », qui a été primée aux Tony Awards en 2014. Elle sera présentée du 9 au 21 janvier 2018.

Du 11 au 22 avril 2018, la comédie musicale « Waitress » sera jouée et sera suivie d’une performance de fermeture des « Jersey Boys » du 8 au 20 mai 2018. De plus, deux spectacles ne faisant pas partie du forfait sont à l’affiche. Premièrement, le phénomène de danse irlandaise « Riverdance », du 5 au 7 janvier 2018, puis la production « Wicked » du 14 février au 4 mars 2018, l'un des spectacles de Broadway les plus populaires de tous les temps.

Les détenteurs d'abonnements de saison de « Broadway Across America » bénéficient d'avantages exclusifs, tels que l'emplacement des sièges pour les six spectacles de la saison et la flexibilité d’échanger ses billets.

Le coût des billets de saison 2017-2018 pour le forfait de six spectacles, de la « Bank of America Broadway » à Fort Lauderdale, varie entre 209 $ et 791 $. Vous pouvez visiter le site internet www.broadwayinfortlauderdale.com pour obtenir plus d'informations. Mis à part les spectacles énumérés ci-dessus, il y a beaucoup d’autres représentations à ce théâtre pendant la saison 2017-2018, y compris l'opéra et l’orchestre symphonique.

Il y a également une superbe salle à manger au théâtre pour ceux qui veulent passer une soirée de divertissement agréable ou spéciale.

Cette région du Sud-est de la Floride offre une telle variété de divertissements, particulièrement pour les Canadiens qui passent leurs mois d'hiver sous le soleil de la Floride.