ÉVÉNEMENTS À VENIR SUR LA CÔTE EST DE LA FLORIDE

Pour ceux qui veulent voir ou essayer quelque chose de différent et de très divertissant, il y a le Winter Equestrian Festival dans le comté de Palm Beach au 3400 Equestrian Club Drive, Wellington, Floride 33414. Le festival se déroule du 10 janvier 2018 jusqu'en avril avec de nombreux événements quotidiens, dont l’horaire peut être consulté sur leur site internet www.pbiec.coth.com

Le Winter Equestrian Festival du Palm Beach International Equestrian Center est l’événement équestre hivernal le plus important au monde. Il est très divertissant pour les enfants et les adultes et les amateurs. Les cavaliers professionnels excellent dans 70 divisions uniques, avec plus de 6 000 chevaux dont la valeur est estimée à plus d'un demi-milliard de dollars.

Pendant les trois mois de compétition, cette longue compétition d’équitation ne voit que les meilleurs cavaliers de leur classe, y compris des olympiens, des adultes amateurs et des enfants en provenance de plus de 42 pays. Chaque semaine, les événements débutent le mercredi et se terminent le dimanche, avec des compétitions majeures présentées à l'International Arena tous les jours et le samedi soir.

Vous pouvez vous promener sur le terrain et visiter l’amical et familial Vendor Village. Allez prendre une bouchée au café Oasis et magasiner dans des boutiques uniques, des galeries d'art, de bijoux et des boutiques de mode haut de gamme au Hunter Hill et The Bridge Deck. Vous pouvez voir cette compétition équestre de renommée mondiale, les marchands et les écuries de près. Tout cela est situé sur plus de 140 acres avec les toutes dernières installations. La ville de Wellington, en Floride, est située à 20 minutes de l'aéroport international de Palm Beach (PBI), à 45 minutes de l’aéroport international de Fort Lauderdale (FLL) et à environ une heure de l'aéroport international de Miami (MIA).

Pour les directions depuis la Florida's Turnpike, prenez la sortie n ° 93 (Lake Worth Rd.) et roulez vers l'ouest sur cinq miles jusqu'à South Shore Blvd. Tournez à droite (nord) à la lumière sur South Shore Blvd., et continuez un mile à Pierson Rd. De là, tournez à gauche à la lumière. L'entrée est la première à gauche (Club équestre Dr.).

Depuis l'autoroute 95, prenez la sortie n ° 66 (Forest Hill Blvd.) et dirigez-vous vers l'ouest sur Forest Hill Blvd. pendant 11 miles jusqu’à South Shore Blvd. Tournez à gauche sur South Shore Blvd. et continuez jusqu’à Pierson Rd. Tournez à droite à la lumière sur Pierson Rd. L'entrée est la première gauche (Club équestre Dr.).

Également, le 31 décembre 2017 à 21h30, Billy Joel se produira au BB & T Center à Sunrise. C'est l'aréna qui se trouve en face du centre commercial Sawgrass Mills, où l'équipe de hockey de la NHL, Florida Panthers, joue ses matchs à domicile.