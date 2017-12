LES CANADIENS SONT TRÈS IMPORTANTS POUR L'ÉCONOMIE DE LA FLORIDE

Il y a de nombreuses années, avant que la Floride soit plus diversifiée, les Canadiens français n'étaient parfois pas aussi appréciés qu'ils le sont aujourd'hui. Il y a des années où le dollar canadien valait seulement 62 cents et ces visiteurs du Nord ne possédaient pas autant de propriétés que maintenant.

Chaque ville de la côte Est de la Floride, de Palm Beach à Miami Beach, devrait inciter davantage les Canadiens à acheter dans ces régions en raison de l'énorme avantage d'avoir un propriétaire en provenance de l’étranger au lieu d'un résident permanent de l’État du soleil.

Comme les Canadiens n'ont pas droit aux exemptions à l’égard des propriétés sur leurs résidences en Floride, ils paient plus de taxes aux villes et aux comtés que les résidents permanents des États-Unis. L'exemption à l’égard des propriétés en Floride varie entre 25 000 $ et 50 000 $ enlevés à la valeur de la propriété. Les taxes sur les propriétés servent pour les comtés, villes, écoles et les services hospitaliers de chaque district, et le propriétaire canadien paie le plein montant car il ne peut pas bénéficier d’une réduction de la valeur de sa propriété comme le résident permanent de la Floride. Les taxes payées par les Canadiens comprennent les taxes pour les écoles pour lesquelles ils ne reçoivent aucun avantage puisque leurs enfants ne fréquentent pas les écoles de la Floride. Ils reçoivent aussi rarement des prestations médicales, car la plupart d’entre eux ont leur propre assurance-maladie privée lorsqu'ils passent la majeure partie de l'hiver en Floride.

Les Canadiens ne font pas appel aux services de la police, aux services de secours et d’incendie au même titre que les résidents permanents locaux. Ils ne sont pas non plus autant impliqués dans des actions en justice que les résidents permanents. Les Canadiens viennent en Floride pour profiter du soleil et des plages. Ils y dépensent leur argent sans exiger les mêmes services que les résidents permanents. Ils paient beaucoup plus de taxes mais reçoivent très peu de services.

Lorsque l’équipe de hockey des Canadiens de Montréal affrontent les Panthers de la Floride dans la grande région de Fort Lauderdale (Sunrise), les billets pour les pires places se vendent entre 42 $ et 60 $ alors que ces mêmes billets se vendent en moyenne 14 $ pour les autres équipes de la LNH qui viennent affronter les Panthers.

Vous vous demandez si certains Floridiens profitent des Canadiens? En fait, les villes et les comtés, qui bénéficient du grand nombre de touristes en hiver et de Snowbirds canadiens, devraient peut-être montrer plus d'appréciation pour ces Canadiens. CanadaFest, qui aura lieu les 27 et 28 janvier en bordure du Broadwalk à Hollywood Beach, est aussi un autre grand événement à propos des Canadiens en Floride et il en attire des milliers pour ce festival de musique, entièrement renouvelé cette année. Il s’agit d’un événement à ne pas manquer les 27 et 28 janvier prochains!

CANADIANS VERY IMPORTANT TO FLORIDA ECONOMY

Many years ago, before Florida became more diversified, French Canadians were sometimes not appreciated as well as they are today. There were years when their dollar was worth only 62 cents and they did not own as many properties as they do today.

Every city on Florida’s east coast from Palm Beach to Miami Beach should strive to get more Canadians to buy in those areas because of the tremendous benefit of having a foreign owner instead of a permanent resident. Canadians are not entitled to homestead exemptions on their Florida property so they pay more taxes to cities and counties than the US permanent resident. The homestead exemption varies from $ 25,000 to $ 50,000 taken off the value of the property. Taxes on properties are for county, city, school and hospital districts services, and for which the Canadian property owner pays the full amount and cannot reduce the value of his taxable property like the permanent resident can.

The taxes the Canadians pay for include taxes for schools for which they receive no benefit since their children are not attending Florida schools. They also rarely receive any medical benefits as most of them carry their own private health insurance when spending most of the winter in the Sunshine State.Canadians also do not call upon the services of the local police, fireman and fire rescue to the same extend as local permanent Florida residents. They are also not involved in court actions to the same extend as the permanent ones.

Canadians come to Florida to enjoy the sunshine and beaches. They spend their money without requiring the same services as the permanent residents. They pay much more in taxes but receive very few services.

How could any city or county not appreciate the fact that Canadians come to Florida, pay higher taxes, and require hardly any services from those cities or counties?

When the Montreal Canadians play the Florida Panthers in the greater Fort Lauderdale area (Sunrise) the tickets for the worst seats sell from $ 42 to $ 60 per ticket while those same tickets sell for an average of only $ 14 for games of other NHL teams playing the Panthers.

Do you ask whether some Floridians take advantage of Canadians? The cities and Counties, which benefit from the large number of Canadian winter tourists and snowbirds, should maybe show more appreciation for them. Canadafest, being held on January 27 and 28 on the Broadwalk in Hollywood Beach, is also another great Canadian event bringing thousands of Canadians to Florida for this music festival, completely renewed this year. This event is a must on coming January 27th and 28th!