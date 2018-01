LE PLUS GRAND CANADAFEST est À VENIR, LES 27 ET 28 JANVIER pROCHAINS

CanadaFest, organisé par LE SOLEIL DE LA FLORIDE, se tiendra les derniers samedi et dimanche du mois de janvier 2018, soit les 27 et 28, sur le Broadwalk à Hollywood Beach.

Les deux principaux organisateurs et commanditaires de ce festival canadien sont ce journal et la Ville d’Hollywood Beach. Cette année, CanadaFest 2018 est sous la tutelle de Denise Dumont, nouvelle directrice générale et responsable des opérations du Soleil de la Floride et de son guide touristique annuel, l’Accès Floride.

Le Broadwalk à Hollywood Beach est l'un des derniers endroits où l’on peut se promener le long de la plage sur plusieurs miles sans que les bâtiments n'interfèrent avec la vue de l'océan Atlantique. La ville d’Hollywood Beach a conçu cette promenade pour créer une ambiance amicale où il est possible d’y marcher longuement tout en admirant les palmiers qui la longent. Il n'y a aucune autre ville en Floride avec une zone aussi attrayante le long de la plage.

CanadaFest est le plus grand festival canadien en Floride. Il attire des milliers de Canadiens à Hollywood Beach, où beaucoup rencontrent leurs amis, tout en profitant de deux jours de musique et de divertissement. L'événement commencera à 10 heures le matin et se poursuivra jusqu’en soirée avec plus de 40 artistes invités, principalement du Canada.

Ce festival est tenu depuis 35 ans par les fondateurs du journal Le Soleil de La Floride. Il attire la plus grande foule de tous les événements canadiens en Floride. Les magasins et les restaurants en bordure du Broadwalk offrent toutes les commodités nécessaires pour prendre le repas à l’extérieur, juste à côté de la plage et de l’océan Atlantique. Bon nombre de ceux qui fournissent des services aux Canadiens en Floride, comme les banques, et une variété d’autres produits, auront des kiosques à CanadaFest le long du Broadwalk.

Grâce aux efforts de Denise Dumont, vice-présidente de CanadaFest, de Brigitte Leblanc, directrice musicale, de Sophye Nolet, productrice du spectacle, de Sandra Belzile, coordonnatrice de l'événement et de Josée Pouliot au marketing, plusieurs artistes canadiens de renom sont invités à passer la fin de semaine avec vous à CanadaFest. Nous les annoncerons très bientôt. Pour la première fois de son histoire, CanadaFest a une porte-parole : Madame Claudette Dion! De plus, des chanteurs et interprètes bien connus comme Martin Dubé, Madison Tucker (La Voix Junior du Québec), David Morin, Dany Flanders, Véronique Labbé, Brigitte Leblanc et Caroline Laurendeau concocteront un spectacle fantastique. Deano Clavet sera maître de cérémonie. Une seule grande scène sera installée sur la plage cette année pour ces artistes et leurs musiciens. Durant cette édition renouvelée du festival, vous aurez l’impression d’être transporté dans le monde du spectacle à Las Vegas, et l’événement est gratuit!

Rappelez-vous que ce sont les 27 et 28 janvier 2018 où vous pourrez passer deux jours à vous divertir sous le chaud soleil de la Floride, le long d’une merveilleuse plage de sable blanc au bord de l'océan Atlantique, sur le Broadwalk de la ville d’Hollywood Beach.