Info Express

Fan de Matthew McConaughey?

Si c’est le cas, venez faire un tour

à Miami Beach et vous risquez de le rencontrer! La vedette séjournera dans les environs dès le début septembre et pour quelques mois, puisqu‘il sera en tournage de son nouveau film « The Beach Bum ».

Environ 60 membres de l’équipe de production débarqueront en ville dès le début du mois. Le tournage s’effectuera dans le comté de Miami-Dade et s’échelonnera jusqu’à la mi-décembre, selon les informations divulguées sur Miami.com

Photo attribution: By MconaugheyAlves2010.jpg: Keith HInkle derivative work: Hutch y2k (MconaugheyAlves2010.jpg) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Harvey frappe le Texas

Le prix de l’essence grimpe en Floride

Comme le veut la coutume, le prix du pétrole augmente au moindre frisson. Puisque l’ouragan Harvey a soufflé fort et dévasté le Texas, enregistrant des vents soutenus de 130 miles à l’heure, il faut donc s’attendre à ce que le prix à la pompe fasse un bond de dix à 30 cents du gallon de régulier.

Le lundi 28 aout, la moyenne du prix en Floride : 2,31 $ du gallon.

La moyenne nationale : 2,36 $ du gallon.

L’intensité des dommages qu’auront subi les cinq raffineries le long de la côte du Texas aura un impact dramatique, s’échelonnant sur quelques semaines. Les niveaux d'inventaire du brut et de l'essence dans cette région affectent le pays tout en entier. Le Mexique s’apprête à affronter une série de tempêtes tropicales pour la région située au sud de l'embouchure du Rio Grande jusqu’à Boca de Catan. Et les tankers, faisant la distribution du pétrole en Floride, auront possiblement de la difficulté à traverser le Golfe du Mexique.

Recouvrement massif des créances…

12 000 billets de stationnement impayés à Delray Beach

Avis aux intéressés! Si vous êtes l’un des propriétaires de voitures ayant « omis » de payer une contravention de stationnement émise dans les rues de Delray Beach, attendez-vous à un rappel!

Les dirigeants de la ville ont découvert environ 12 000 contraventions impayées depuis 2008. Celles-ci sont passées inaperçues à un moment où Delray Beach changeait d’agence de collection. Selon les calculs, environ 2,2 millions de dollars seront récupérés une fois que les fautifs auront réglé leur comptes.

Le montant d’une contravention varie entre 15 $ et 425 $, avec l’addition de frais de retard. Pour payer ou disputer une récente contravention : visitez le Delray Beach Police Department au 300 W. Atlantic Ave. Ou téléphonez au 561-243-7888, poste 2922. Si toutefois votre contravention est dans les mains de l’agence de collection, soyez prêt à payer des frais supplémentaires!

Hollywood se refait une beauté

La ville d’Hollywood vient de mettre à jour un superbe site web, beaucoup plus facile à naviguer…. C’est maintenant au tour du Boulevard à subir des changements et il faut de l’aide et de la patience pour circuler!

Un plan visant à améliorer la sécurité et l'apparence du paysage le long d’Hollywood Boulevard au centre-ville d’Hollywood va bon train. La Commission de la Ville, dans son rôle d'Agence de réaménagement de la communauté, a approuvé un projet d’embellissement incluant de l'éclairage décoratif et des nouveaux palmiers le long du Boulevard. De plus, des supports pour les caméras de sécurité en circuit fermé seront ajoutés.

Un total de 51 nouveaux palmiers remplaceront les gros arbres Copperpod qui ont été déracinés. Le projet inclut aussi une multitude d’autres améliorations visant à apporter des bénéfices marqués pour les marchands, les résidents et les visiteurs. La construction devrait être complétée d’ici deux ans.

Visitez le hollywoodcra.org/DocumentCenter/View/248 pour en savoir plus long sur ce projet de réaménagement!