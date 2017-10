Info Express 5 octobre 2017

O.J. Simpson libéré sur parole

Dimanche dernier, le premier octobre, O.J. Simpson, l’ancienne légende de football, a repris sa liberté après neuf ans de prison au Nevada. Selon les dires, il considérerait possiblement la Floride comme résidence, mais il n’est pas le bienvenu.

L’ex-prisonnier de 70 ans a mentionné à son avocat qu’il aimerait revenir vivre en Floride. La maison où il habitait à Miami, avant le vol qualifié de 2007, a toutefois été reprise par la banque en 2012.

Les dirigeants du système pénitencier de Floride n’a reçu aucun papier de demande de transfert pour confirmer sa venue. Pam Bondi, procureur général de la Floride, a publiquement déclaré que monsieur Simpson n’est pas le bienvenu dans l’État.

Espérons qu’il recevra clairement le message!

Campagne publicitaire visant les touristes

Une campagne publicitaire de plus d’un million de dollars, financée par le Bureau du tourisme de l’État, bat son plein. Elle vise à persuader les visiteurs que la Floride est « open » pour les vacanciers.

Des slogans poétiques, rêveurs et enchanteurs invitent la clientèle à revenir profiter des plages et du soleil après Irma. Avec une certaine sensibilité vis-à-vis les régions les plus touchées par la tempête, on entend murmurer: « Le soleil se lève sur les Florida Keys, et nous aussi… »

Et sincèrement, ça donne le gout d’y aller!

Attention aux routes en Floride

Miami est souvent # 1 en Floride, mais cette fois-ci, la ville n’est pas forcément fière de cet attribut. Encore cette année, on a confirmé que la ville magique renferme les routes les plus meurtrières de l’État.

Selon une récente étude, le comté de Miami-Dade est serpenté par : la route avec le nombre de décès le plus élevé par mile de distance - la route avec le plus grand nombre décès au total - et la route avec les accidents qui s’avèrent être les plus mortels à chaque collision.

Le tronçon routier qui se hisse au premier rang des meurtriers se trouve sur l’autoroute I-95 Express Toll dans le quartier Little River, à Miami, s’étendant sur un petit corridor de seulement 3,85 miles, selon le rapport du Stein Law Group. Les données ont montré que la route avait un taux de 7,01 mortalités par mile. La route la plus sécuriatire –soit 0,65 morts par mile - est un autre tronçon de I-95 situé à Rockledge, juste à l'est de Kissimmee.

Du nouveau chez SunPass

Les habitués de la Floride connaissent ce transpondeur électronique installé dans le parebrise de la voiture, permettant de voyager sur les routes payantes sans arrêter aux ponts de péage.

Afin de maintenir leur compte à date, les détenteurs d’une SunPass peuvent accéder à leur relevé en ligne et remplir l’acompte au besoin ou accorder un dépôt automatique. Mais pour ceux sans internet, c’était peine perdue!

Bonne nouvelle, le FDOT (Florida Department of Transportation) permet maintenant le réapprovisionnement en espèces à des milliers de centres de paiement en Floride

Les comptes SunPass peuvent être remplis en argent comptant dans près de 5 000 magasins dans tout l'état de la Floride. Ce nouveau service pratique permet d’ajouter de l'argent à votre compte lorsque vous le souhaitez et aucune carte de crédit n'est nécessaire.

Parmi les centres, vous reconnaitrez les pharmacies Walgreens et CVS, les stations d’essence Sunoco, Marathon et Chevron en plus de divers magasins d’alimentation.

…Mais attention, des frais de 1,50 $ sont retenus à chaque transaction.

Comment bloquer les télévendeurs en Floride?

Inscrivez-vous au ‘’DO NOT CALL LIST’’

Le Florida Department of Agriculture and Consumer Services offre aux consommateurs, le droit de retirer gratuitement leur numéro de téléphone de Floride, qu’il soit résidentiel ou cellulaire, de la liste des télévendeurs.

Une fois sur la liste, personne ne devrait vous solliciter par téléphone ou par texto.

Il suffit d’aller sur le site suivant :

https://www.fldnc.com/

y inscrire les numéros de téléphone concernés, votre nom, adresse en Floride et adresse de courriel. Voilà! Une confirmation est immédiatement acheminée, indiquant que vos numéros de téléphones sont sur la ‘’DO NOT CALL LIST’’, soit la liste interdite aux télévendeurs.

Cette souscription devient en vigueur au trimestre suivant et elle est effective pour cinq ans. Vous avez toujours la possibilité de retirer votre numéro de la liste.

À NOTER :

En Floride, il est illégal de faire des appels de vente par téléphone avant 8 heures ou après 21 heures, heure locale, et de prévenir la communication du nom ou du numéro de téléphone du solliciteur à la personne contactée.

L'utilisation de composeurs automatiques avec des messages préenregistrés est également interdite en Floride.