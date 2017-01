150 ans… ça se fête! Le Club Rotary Hollywood accueille Susan Harper

À l’aube des festivités du 150ème anniversaire de la Confédération du Canada, et juste avant l’avènement du CanadaFest 2017, le Club Rotary d’Hollywood accueillait la Consule générale du Canada à Miami, Madame Susan Harper.

Yves Beauchamp, notre directeur général au journal, est membre de ce Club et fan de leurs conférences du mardi midi. Il s’est donc fait un honneur d’instiguer l’événement du mardi 17 janvier dernier, et de présenter la conférencière invitée.

En poste depuis juillet 2016, Madame Harper était bien contente de rencontrer des Canadiens, Québécois et Américains, réunis par affaires et par amitié à ce Club dont elle est membre à vie. Notons que parmi les illustres, se trouvait aussi le nouveau maire de la Ville d’Hollywood, Monsieur Josh Levy.

Des chiffres qui parlent fort !

Yves Beauchamp, V.P. et Directeur général du journal Le Soleil de la Floride, Madame Susan Harper, Consule générale du Canada à Miami, Larry Dee, Président du Club Rotary Hollywood et propriétaire de VCA Hollywood Animal Hospital.

Notre Consule en a éclairé plus d’un sur l’importance économique des Canadiens en Floride.

Vous croyez que les touristes canadiens sont importants? « 4,2 millions de Canadiens visitent la Floride chaque année laissant dans l’État, plus de cinq milliards de dollars» raconte-t-elle.

Elle ajoute que le Consulat travaille fort à la promotion commerciale des entreprises canadiennes ici en Floride, en plus de promouvoir les investissements floridiens au Canada.

« J'ai appris depuis mon arrivée, que nous avons une relation commerciale beaucoup plus diversifiée et plus vaste que je ne l'avais pensé. Cela m’a été clairement confirmé quand j’ai regardé aux chiffres : nous avons annuellement pour 8,1 milliards de dollars d’échanges commerciaux. »

Inutile de dire que l’assistance n’avait aucune idée!

Le Canada est actuellement le plus important partenaire économique de la Floride avec environ 620 000 emplois dans l’État, découlant de ces échanges. Il est également l'un des principaux acheteurs étrangers de l'immobilier résidentiel en Floride avec 50 milliards de dollars de valeur à leur actif. « En fait, une étude de cette semaine a montré que la plupart des recherches en ligne pour l'immobilier en Floride était faite par des Canadiens » ajoute Madame Harper.

Le Consulat estime que les 315 entreprises floridiennes détenues par des Canadiens, sont responsables pour au moins 42 000 emplois.

Dans l’autre sens, le Canada importe pour au-delà d'un milliard de dollars en produits agricoles qui ont grandi ici en Floride.

Dans le comté de Broward, les entreprises canadiennes sont directement responsables de plus de 14 000 emplois, représentant une masse salariale annuelle de 56 millions de dollars.

Autres relations importantes

Madame Harper relate aussi que récemment, la coopération entre la Marine américaine, la Garde côtière américaine et la Marine royale du Canada a porté fruit… Au moins 26 tonnes de cocaïne, d'une valeur marchande de 2 milliards de dollars, ont été apportées à Port Everglades à la suite de multiples saisies effectuées par le trio.

Les relations concernant l'énergie et l'environnement sont également des éléments importants.

Puis, il y a les arts et la culture qui jouent aussi un rôle dans les relations Canada Floride, et le CanadaFest est un bon exemple d’événement culturel historique.

La Floride était le 27e État à se joindre aux États-Unis en 1845, et la Confédération canadienne date de 1867. Les deux sont donc relativement jeunes.

À l’occasion du 150ème anniversaire, le Gouvernement canadien espère inspirer les Canadiens à se réunir, à célébrer les valeurs qu’ils partagent, leurs réalisations, la splendeur de leur environnement, et la place qu’ils occupent dans le monde.

En terminant, Madame Harper dit que le gouvernement du Canada est fier de célébrer son identité; sa diversité ethnique, linguistique, culturelle et régionale, sa riche histoire et son héritage.

Et le CanadaFest est une affirmation tangible de cette fierté.

Madame Harper sera présente pour l’inauguration officielle de la 34ème édition du CanadaFest le samedi, 27 janvier 2017.