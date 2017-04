Shula’s Golf Club et son directeur de golf, Kenny Fill

Le parcours de golf “The Senator” du Shula’s Golf Club, est un parcours de style classique que tous les golfeurs se doivent de découvrir, si ce n’est déjà fait.

Connu comme l'un des meilleurs terrains de golf de championnat dans le comté de Miami-Dade, il est situé plus précisément à Miami Lakes et il est très facile d’accès. Soyez assuré que l’expérience en vaut le déplacement et que vous en aurez pour votre argent!

Kenny Fill, Shula's Golf Club

Ce parcours a de quoi impressionner les amateurs puisqu’il a obtenu la cote 4 étoiles du prestigieux Golf Digest.

Nous avons jasé avec Kenny Fill, directeur du golf au Shula’s depuis 2003. Gradué en gestion de club de golf de l’université Barry en 1998, Kenny a travaillé pendant cinq ans au terrain privé La Gorce Country Club avant de faire partie de l’équipe du Shula’s.

« La famille Graham, Graham Corp, qui possède le terrain, est absolument fantastique. Leur loyauté envers les employées et les clients est sans pareille et ils mettent vraiment l’emphase sur le service à la clientèle » raconte Kenny.

2006 Ouragan Wilma

Lorsque cette horrible tempête a frappé la région en 2006, plus de 1 000 arbres avaient été déracinés sur le parcours. Ceci allait changer à jamais l’allure du terrain. Mais avec le temps et les bons soins, des modifications ont été apportées, et la beauté du parcours régénérée.

En 2013, dans le but de conserver sa cote, les dirigeants avaient autorisés des rénovations dont un recouvrement très rapide en gazon "tifeagle" sur tous les verts. Les départs et les fosses de sable avaient aussi été refaits à neuf.

« Nous voulons bien entendu attirer des nouveaux joueurs en plus de conserver nos clients. Nous offrons des camps de golf pour diverses catégories de jeunes, et pour les moins jeunes aussi » explique le directeur du golf.

Et il est évident qu’aux jours d’aujourd’hui, il faut que les dirigeants travaillent plus fort qu’avant afin de rester à l’affût de la technologie et de répondre aux besoins de la clientèle émergente.

Ainsi, cette année, des ports USB ont été ajoutés à toutes les voiturettes de golf. Les joueurs peuvent donc brancher leur appareil mobile!

L’expérience

Afin de faire découvrir le parcours aux résidents et aux Snowbirds de langue française, Shula’s Golf offre aux lecteurs du journal Le Soleil de la Floride, 5 $ de rabais par joueur en plus d’un panier de balles de pratique. Mais il faut réserver directement au pro shop et apporter le coupon rabais avec vous! Il se trouve habituellement dans la page des sports dans notre journal. Et Kenny m’assure que des membres du personnel parlent français, si vous avez besoin.

De plus, le Pro-Shop Shula’s Golf Club offre une grande sélection d'habillement et de cadeaux portant le logo du parcours « The Senator ». Une petite fringale? Arrêtez-vous dans le Bull Pen bistro pour un hamburger, un favori des golfeurs car il est cuit spécialement pour vous. Les boissons d'après-match sont abondantes.

Le fameux restaurant Shula’s Steak House, l’original de la chaine de restaurants bien connu en Amérique, est bien niché parmi les installations de l’hôtel de luxe.

Profitez de ce temps de l’année pour les rabais généreux de la saison.

Le Shula’s Golf Club, pour une partie heureuse!