Remax Reaction une équipe en action!

Depuis 2015, Linda Faille-Roy et Dany Flanders, deux agents - experts en immobilier, ont mis les bouchées doubles pour concevoir la plus dynamique entreprise immobilière sur le territoire sud floridien : REMAX REACTION.

Situé près de l’iconique restaurant Grampa’s Bakery à Dania Beach sur la Federal Hway, le siège social de l’entreprise reflète particulièrement bien l’image de l’équipe. Accueillant, moderne et professionnel, l’espace est des plus conviviales et dégage une saine atmosphère. Tout inspire à l’efficacité.

Linda Faille-Roy et Dany Flanders Propriétaires

Linda possède 16 ans d’expérience en immobilier dans la région et Dany en compte 22. Les deux ont su monter une équipe du tonnerre avec déjà 12 agents membres de la famille REMAX REACTION!

« Dany et moi sommes comme un “bon couple” en business » raconte Linda.

Et il est facile de constater que les deux se complètent parfaitement; leur succès en témoigne. L’entreprise a transigé plus de 400 condos en deux ans seulement.

Le marché actuel

Si certains croient que le marché immobilier en Floride est stagnant, ils regardent dans la mauvaise direction. « Bien sûr qu’il y a un ralentissement lorsque les Snowbirds canadiens retournent vers le Nord » dit Linda. « Mais les fluctuations du marché créent des opportunités.»

Elle confirme qu’au sud de l’État, l’inventaire des maisons unifamiliales est très bas, mais que celui des condos est loin d’être tari. Le dollar canadien étant faible par rapport au dollar US, plusieurs en profitent pour vendre et tirer un bon profit de l’échange.

En plus de toujours avoir sur place des agents de langue française dont Rose-Marie, Nathalie et Julie, tous parlent l’anglais dans l’équipe. Afin de positionner REMAX REACTION au premier rang du marché international, certains agents parlent l’espagnol, le russe etc.

Réaction et Pro Action

Café internet dans les locaux de REMAX Reaction

Les bureaux sont idéalement situés à mi-chemin entre Miami et Palm Beach. Mais évidemment, pour fleurir dans le milieu immobilier, il est essentiel d’être un pas en avance. À ce sens, REMAX REACTION pourrait tout aussi bien s’appeler REMAX PRO ACTION.

« Pas besoin d’être un client pour entrer prendre un café pour jaser et s’informer sur tout ce qui se rattache à l’immobilier » raconte Dany. « Les membres de l’équipe se font un plaisir d’offrir des conseils et leur honnêteté gardent les pendules bien à l’heure pour tous.»

Pour ajouter à l’excellence du service à la clientèle, une superbe station « internet - café » est mise à la disposition de ceux sans connexion, ayant besoin de répondre à leurs courriels ou de payer leurs comptes.

« On travaille fort et on continue d’évoluer. On a même atteint un autre niveau » dévoile Dany. « On agrandit! Dès l’automne prochain, notre division de gestion de propriétés sera en marche. REACTION PM (PM pour Property Management) offrira un service complet de gérance de maisons et condos, allant de la location de court terme à long terme, la surveillance, l’embauche d’un plombier si besoin, d’un exterminateur, peu importe! Nous offrirons le service de gestion complète et serons LE centre pour ceux voulant vendre, acheter, investir ou louer. »

Dany indique aussi que les personnes ressources et agents dynamiques, intéressés à joindre à l’équipe déjà en place, peuvent communiquer avec lui ou Linda en tout temps.

En outre, avec REACTION PM en action, REMAX REACTION sera la place convoitée pour répondre à tous les besoins immobiliers en Floride du Sud.

REMAX REACTION, 34 S Federal Highway Suite A, Dania Beach, FL

954-925-5545