Marie Saint Pierre aussi unique que ses collections!

Designer extraordinaire de vêtements de luxe, Marie Saint Pierre était de passage à Miami pour présenter Arabesque,

sa nouvelle collection automnale aux silhouettes dramatiques, raffinées et délicieusement exagérées.

Le Soleil de la Floride s’est rendu à la boutique pour converser avec la célèbre Québécoise et jeter un coup d’œil brulant d’envie sur les distingués vêtements dont la griffe fête ses 30 ans d’histoire.

Bienvenue l’automne…

Les vitrines de la Maison Marie Saint Pierre miroitent au cœur du quartier Wynwood depuis 2015. L’espace chaleureux invite à découvrir les chefs-d’œuvre de la designer. Ingénieusement façonnées, les diverses collections pour femme, ainsi que la Capsule homme, sillonnent amicalement la pièce principale et les alcôves.

La silhouette plutôt dramatique de la collection Arabesque se définit par des vêtements aux manches adroitement exagérées en forme de demi-lune. Confortables et élégants, ils inspirent au romantisme d’une époque à la fois lointaine et actuelle. Et dès que l’on ose essayer un Marie Saint Pierre, la tenue stylée se déploie en trois dimensions et exhibe sans retenue, la magie propre au vêtement de luxe!

Courte visite en Floride

Dans la boutique, Marie Saint Pierre est accueillie comme il se doit! Le champagne est sabré et le personnel, les clients et amis trinquent à sa santé. C’est à ce moment qu’on réalise que les créations et la clientèle de la Maison Marie Saint Pierre s’harmonisent parfaitement, sans effort.

« La qualité des femmes qui me suivent est extraordinaire! » raconte Marie. « Depuis longtemps, elles ont compris la philosophie de ce que je crée. Elles sont émancipées, détachées du trend et favorisent un vêtement dont l’esthétique et le confort se marient à l’ensemble de leurs valeurs. Elles sont des femmes à la page et elles sont authentiques. »

La designer explique aussi que le statut de vêtement de luxe ne s’obtient pas en criant ciseau! Et que soutenir le titre peut ne tenir qu’à un fil…

Sans aucun doute, Marie Saint Pierre sais très bien comment tirer son épingle du jeu!

Elle raconte comment la responsa-bilité du designer est énorme. Établir et soutenir une marque de vêtements de luxe ainsi que donner une seconde vie aux collections sans l’aide de produits dérivés (lunettes, souliers etc.), représentent un tour de force. Depuis la fin des années 80, rare sont les designers de vêtements de luxe qui ne vendent pas leurs noms à qui mieux mieux à divers manufacturiers.

La Maison Marie Saint Pierre est demeurée authentique, tout comme les grands talents qui la composent.

La designer est fière que l’entreprise soit demeurée très européenne dans sa démarche et que les vêtements soient toujours réalisés dans l’atelier de Montréal.

« Il faut rassembler des grands talents, enseigner à la relève et un bon leader est capable de former une équipe merveilleuse et intègre » raconte la designer. Justement, ce grand talent s’étend jusqu’au personnel qui opère la boutique à Miami.

C’est tout cela qui permet de donner vie aux créations.

Dans quelques semaines, la Maison Marie Saint Pierre étend son champ en célébrant un Pop Up à New York.

Pour localiser le détaillant le plus près de chez vous ou visiter la boutique en ligne :

www.mariesaintpierre.com

Maison Maire Saint Pierre en Floride :

2311 NW, 2nd Avenue,

Miami FL 33127