SUGGESTIONS de SORTIES 21 décembre 2017

TOUS LES JOURS

Lost World Dinosaurs at Flamingo Gardens

Flamingo Gardens 3750 S Flamingo Road, Davie, FL 33330

Les répliques de 27 dinosaures se maintiennent gracieux au travers d’un épais feuillage, dans un décor de jungle. Touchez à de vrais ossements et œufs de dinosaures fossilisés. Explorez les plantes du populaire jardin botanique et son sanctuaire d’oiseaux et d’animaux sauvages.

9h30-16h30 Prix 6,50 $-19,95 $

Info : 954-473-2955 L’exposition de dinosaures se termine le 2 septembre

TOUS LES DIMANCHES

Josh’s Organic Garden

Lieu: Oceanwalk Mall,

101 N Ocean Dr#169, Hollywood

Côté plage, étalages de produits organiques de fermes locales et un bar à jus et« smoothies ».

Heures: 9h à 17h.

Las Olas Outdoor Green Market

Lieu: 333 E Las Olas Blvd. and S.E. 4th Ave,

Fort Lauderdale

Une destination chaleureuse où les voisins viennent faire leurs achats et socialiser. Vous y trouverez des produits locaux et organiques! Heures: 9h-14h.

Canines & Cocktails

Lieu: dans le jardin tropical de Preston’s Wine & Martini Lounge, 620 East Las Olas Boulevard, Fort Lauderdale

Une occasion de savourer des cocktails et de déguster des apéritifs en compagnie de votre toutou, qui aura droit à de l’eau bien fraiche et des friandises.

Heure: 17h-19h. 954-467-0671

2 messes offertes en français:

16h30 à l'église St. Maurice at RESURRECTION Church, Dania Beach et 19h à l’Église Little Flower, Hollywood.

DU LUNDI AU SAMEDI

Art Connection

Lieu: 2860 Center Port Circle, Pompano Beach

Une occasion de visiter un Showroom de 45 000 pi.ca. orné de magnifiques œuvres d’art.

Heures: 9h-17h. 954-977-8177

TOUS LES LUNDIS

Poker “Texas Holdem”

Hallandale

À 19h30

Passionné de Poker? Passez une agréable soirée!

Pour information : Jack au 404-263-7030

TOUS LES MARDIS

Chant Chorale Francophone

Dale Village, 5001 W Hallandale Beach Blvd. Pembroke Park

Avec chef de chœur et accompagnateur au piano

Heures : 13h15-15h30 (786) 284-0147 Édith

www.choralechoeurcoeur.com

TOUS LES VENDREDIS

Funtastic Fridays For Kids

Lieu: ArtsPark, entre US1 et A1A sur le Young Circle, Hollywood

Participez avec vos enfants au meilleur événement social d’Hollywood s’adressant aux familles. Dj, structures gonflables, peinture sur visage, jeux interactifs et bien plus ! Gratuit. Heures: 17h-20h. 954-921-3500

ArtsPark Movie Night

Lieu: ArtsPark at Young Circle Amphitheater

1 Young Circle, Hollywood

Projection de films en plein air. Apportez panier pique-nique et chaises. Heure: 20h. 954-921-3500

Friday Night Sound Waves

300 S Fort Lauderdale Beach Blvd. Fort Lauderdale, FL

Présenté par: rAv Communications

Les meilleurs talents musicaux de Floride ainsi que des groupes nationaux en tournée.

Venez débuter votre fin de semaine avec des soirées du vendredi avec la musique au The Hub

Soirée de danse sociale et en ligne

Club Tropical 211 SE 1st Ave. Hallandale Beach

Incluant un souper chaud complet!

Prix: 20$ Heures: 18h à 23h

Contactez Denise au 954-534-3696

TOUS LES SAMEDIS

Messe en français à West Palm Beach

Chappelle Mary Immaculate, 390 Sequoia Drive South, West Palm Beach

Célébrant: André Sansfaçon, prêtre

Tous les samedis à 16h jusqu'au 31 mars 2018, sauf les 23 et 30 décembre 2017

Messe de Noël: le dimanche 24 décembre à 16h

Messe du Jour de l'An : le dimanche 31 décembre à 16h

ArtsPark Live !

Lieu: ArtsPark, entre US1 et A1A sur le Young Circle,

Hollywood

Concerts de musique gratuits.

Heures: 20h-21h30

Normandy Village Marketplace

Lieu: 7808 Rue Vendome, Normandy Isle Fountain, Miami Beach À la fontaine du Normandy Village, le quartier s'anime grâce aux commerçants offrant des produits biologiques locaux, du poisson frais, des fleurs, des plantes, des aliments, des boissons de spécialité et des pâtisseries françaises. Aussi, des articles tels que des bijoux, des vêtements et des accessoires pour vous et votre maison.

Heures: 9h-17h.

Plantation Historical Museum

Lieu: 511 North Fig Tree Lane, Plantation, FL 33317

Un étalage des œuvres d’art des Everglades et des tribus Séminole et Tequesta, diaporama “Plusieurs aspects des Everglades”, histoire de la ville de Plantation 1906 à aujourd’hui, Cheryl ossements d’un squelette triceratops et un camion de pompiers antique.

Heures: 10h-12h et 13h-16.30h Gratuit

JUSQU’AU DIMANCHE 7 JANVIER

Santa’s Enchanted Forest

Tropical Park, 7900 SW 40th Street Miami, FL 33155

Plus grand parc au monde sur le Temps des Fêtes avec plus de 100 manèges, spectacles, jeux et attractions. Décor illuminé avec le plus grand arbre de Noël et spectacle de lumières du Sud de la Floride, promenades en petit train, spectacles d'animaux et plus encore! http://www.santasenchantedforest.com

JUSQU’AU VENDREDI 15 JANVIER

Festival des lanternes chinoises

Central Broward Regional Park, 3700 Northwest 11th Place NE Coin de la 441 (State Road 7) et Sunrise Blvd. Lauderhill, FL 33311. Portes ouvertes à compter de 17h30 du mercredi au dimanche. Profitez d'une incroyable soirée de lanternes artisanales authentiques et étonnantes, de spectacles, d'artistes folkloriques chinois, de démonstration de leurs anciens métiers, le tout dans l'ambiance de renouer avec la nature et de créer des souvenirs inoubliables entre amis et en famille. Une expérience multiculturelle totalement immersive que vous adorerez découvrir et apprécier! Adultes : 21$ Enfants (4-12 ans) : 12,50$ et gratuit pour les 3 ans et moins.

JUSQU’AU DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

Symphony of Lights

Gulfstream Park, 901 S Federal Hwy Hallandale Beach, FL 33009

La « Symphonie de Lumières » du Gulfstream Park, une tradition des Fêtes populaire, illuminera de nouveau le sud de la Floride! 954-600-2468 http://www.gulfstreampark.com/symphonyoflights

VENDREDI 1ER AU DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

Deering Holiday Wonderland:

Domaine Deering, situé au bord de la baie de Biscayne

Visitez l'élégant et historique Domaine Deering, situé au bord de la baie de Biscayne, lorsqu'il est festif pour le Temps des Fêtes et décoré de magnifiques lumières de Noël. Au programme, l'heure du conte et des photos avec le Père Noël ainsi que la croisière Holiday Bay. L'entrée est de 12 $ pour les adultes et de 7 $ pour les enfants de 4 à 14 ans. Des événements spéciaux comme le Holiday Bay Cruise sont de 35 $ par personne.

Casse-Noisette

Miami offre de nombreuses occasions de regarder les spectacles de Casse-noisette au Adrienne Arsht pour les arts de la scène du Comté de Miami-Dade, au Centre des Arts Culturels South Miami-Dade, au Centre Aventura Arts & Cultural ou The Fillmore Miami Beach.Regardez Clara et Fritz se réunir avec la famille et les amis pour une célébration de la veille de Noël qui se transforme en un conte de fées épique avec des soldats de plomb, une fée et bien sûr, le Casse-Noisette lui-même. Les prix des billets varient.

DU 13 DÉCEMBRE AU 22 JANVIER

Musée de crème glacée!

Situé au 3400 Collins Ave. Miami Beach.

Exposition qui offre une expérience unique pour éveiller les sens des visiteurs qui auront la chance de goûter à des friandises glacées tout en embrassant leur imagination et créativité. Les billets sont disponibles en ligne pour 38 $ et comprennent des dégustations de crème glacée et de friandises maison. Réservez vos billets en allant sur : https://www.showclix.com/event/museum-of-ice-cream-miami

À COMPTER DU JEUDI 14 DÉCEMBRE

Star Wars: The Last Jedi

Museum of Discovery & Science & AutoNation® Imax3D Theater 401 SW 2nd Street, Fort Lauderdale, FL 33312

Après avoir fait ses premiers pas dans un monde plus vaste dans Star Wars: The Force Awakens (2015), Rey poursuit son voyage épique avec Finn, Poe et Luke Skywalker dans le prochain chapitre de la saga. L'utilisation emblématique des caméras IMAX par Abrams dans Star Wars: The Force Awakens sera heureuse de constater que Rian Johnson a capturé des séquences clés de Star Wars. The Last Jedi utilise des caméras d'IMAX à haute résolution, offrant au public une plus grande portée et une meilleure qualité d'image dans l'aspect exclusif d'IMAX pour une expérience immersive unique sur grand écran! Prix : 15 $ adulte 12 $ enfant

Consultez l’horaire pour les heures :

VENDREDI 15 DÉCEMBRE AU LUNDI 1ER JANVIER

Pinecrest Gardens Nights of Lights

Les Pinecrest Gardens se transforment en un pays des merveilles illuminé par des milliers de lumières des Fêtes spectaculaires et étincelantes. L'événement présenté par Live Like Bella, une fondation pour le cancer infantile, présente des photos avec le Père Noël, des manèges, de la musique de Noël, des promenades en poney et des spectacles de Banyan Bowl à des dates sélectionnées avec des conteurs, le ballet Casse-Noisette et plus encore. De 18h00 à 21h00. Admission générale 5 $ (Enfants de moins de 2 ans, gratuit) https://www.pinecrestgardens.org/entertainment/events-festivals/nights-of-lights

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

Célébrez le réveillon du Nouvel An!

Chaque année, Miami propose une grande variété de fêtes et de célébrations du Nouvel An, comme la célébration du Nouvel An de la ville de Miami Beach avec des feux d'artifice à minuit, le concert annuel au bord de la piscine du Fontainebleau Miami Beach et plus encore.

Compte à rebours de minuit à l'ancre illuminée !

Fort Lauderdale - Le long de S.W. 2nd St. entre S.W. 2nd et S.W. 5th Avenue

Feux d’artifices à West Palm Beach !

Waterfront West Palm Beach

Chaque année, le 31 décembre, à minuit, les résidents et les visiteurs se tournent vers les lumières éblouissantes et l'énergie du Waterfront de West Palm Beach pour assister au plus long feu d'artifice en Floride lors des célébrations du Nouvel An. C’est un événement symbolique anticipé! Venez tôt, car il y aura beaucoup de gens qui se précipitent!