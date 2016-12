South Florida Vegfest - Fort Lauderdale 3 décembre 2016 de 12 à 18 heures

Le South Florida VegFest qui a lieu au War Memorial Auditorium est un festival gastronomique qui met en valeur la cuisine à base de végétaux, sans consommation de produits d’origines animales, prévenant ainsi tout comportement cruel envers les espèces animales. Un mode de vie dont les deux grandes tendances sont les Végétariens et les Végétaliens (Vegans).

Végétariens versus végétaliens

Le végétarisme est la pratique d'un régime qui exclut la viande sous toutes ses formes : la volaille, les œufs, le gibier, les sous-produits de l’abattage, les poissons, les crustacés et autres animaux marins. Il faut également ne pas manger de la gélatine ou d'autres sous-produits animaux. Il existe cependant plusieurs variantes dans l’application de ces régimes alimentaires. Certains permettent de consommer des produits laitiers ou encore des œufs. On parle alors de Lacto-végétariens et d’Ovo-végétariens. Bien que les végétariens ne mangent pas de viande, la plupart des végétariens utilisent les autres produits d'origine animale, par exemple le cuir ou la laine.

Le végétalisme ou véganisme se veut quant à lui, une philosophie et un mode de vie où les adeptes cherchent à exclure totalement l'utilisation des animaux pour la nourriture, la fabrication des vêtements ou tous autres objets. Le régime alimentaire des végétaliens ne consomme pas de viande, d’œufs, de lait, de miel et tous aliments dérivés d'animaux. Dans la vie de tous les jours, ils refusent d’utiliser de produits dérivés d'animaux comme le cuir, la laine, etc. Ils refusent également la réalisation de tests de laboratoire sur les animaux.

Le festival de Fort Lauderdale se veut avant tout un grand rassemblement festif dédié à une alimentation où les légumes sont à la base, et comment on peut aborder la vie de façon responsable, écologique, environnementale, et avec le respect des espèces animales.

Plus de 125 exposants sont là pour présenter des produits alimentaires, des friandises santé, des vêtements, des livres, etc. Des ateliers de cuisine sont organisés sous la conduite de chefs spécialisés dans ce genre de cuisine, des dégustations gratuites sont offertes à ceux et celles qui veulent découvrir ce mode d’alimentation, des mini conférences sont données sur les produits, sur la philosophie de vie qui animent les végétariens, les végétaliens et autres approches de la nutrition. À noter qu’il n’est pas permis consommer sur le site de la nourriture ou des boissons provenant de l’extérieur.

Parallèlement sont également offertes de nombreux activités santé comme le yoga, des cours de fitness, des jeux pour les enfants, et de la musique en direct pour encourager tout le monde à danser.

Pour toutes informations complémentaires il est possible de visiter le site www.southfloridavegfest.com