WEKFEST West Palm Beach - Old car festival

Dimanche 18 décembre 2016 de 13 à 18 heures

Palm Beach County Convention Center 650 Okeechobee Blvd – WPB

Après un premier événement inauguré à Miami en 2014 avec des exposants et collectionneurs passionnés de voitures, le Wekfest a pris rapidement son essor offrant aux amateurs non seulement des voitures anciennes, mais aussi des autos de plus en plus diverses et uniques. Le festival se concentre sur les modèles emblématiques produits par les grandes marques automobiles et ceux modifiés dans des petits ateliers ou même par des particuliers, avec comme objectif de faire de ce festival, un moment inoubliable. Tous les exposants et participants au Wekfest sont soigneusement choisis et sélectionnés en espérant que cela contribuera à promouvoir une culture de la qualité et de l’esthétique dans le domaine de la production automobile.

En 2016, le Wekfest est devenu un événement de dimension nationale et même internationale, car l’une des 8 expositions se tient à Nagoya, Japon. En dehors de West Palm Beach les villes concernées aux ÉU sont : Honolulu, HI - Chicago, IL - Long Beach, CA - San Jose, CA - New York, NY - Houston, TX.

Plus de 400 modèles exposés

Chaque espace de présentation est transformé en une mer de carrosseries toutes plus élégantes les unes que les autres avec des installations intérieures raffinées et confortables, des moteurs rutilants et des chromes brillants. Des vagues successives de nombreux amateurs de voitures actuelles ou anciennes submergent la place.

Un tel festival ouvert au grand public, avec un service de vente pour certains modèles exposés, favorise une compétition amicale entre fabricants. Les consommateurs, qu’ils soient passionnés ou non par la voiture en général, ne peuvent que s’en réjouir Chaque véhicule exposé au Wekfest a sa propre histoire, et l’ambition des organisateurs est non seulement de la connaitre pour la partager avec les visiteurs, mais aussi de reconnaître les personnes extraordinaires qui partagent ce besoin de la qualité et du beau dans le domaine de l’automobile.

Avec généralement plus de 400 véhicules exposés à chaque Wekfest, les organisateurs décernent plus de 100 prix pour différentes marques et catégories venant honorer correctement les participants.

Principaux prix et distinctions décernés

Car of The Festival (Best of Show) - Lifetime Achievement Award - GTVIP of The Festival - Craftsmanship Award - Nostalgic Car of The Festival (Pre-90's) - Euro Car of The Festival - Domestic of The Festival - Import of The Festival - Crew of The Festival - Best Engineered - VIP Car of The Festival - Truck & SUV of The Festival - Exotic of The Festival - Plus various individual awards for all makes & models.

Pour plus d’informations, il est possible de visiter le site www.wekfest-usa.com. Admission générale $20 / Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnant un adulte payant.

Des concessions pour breuvages et nourriture, guichets automatiques et stationnement public sont disponibles.