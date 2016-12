Les pistes équestres en Floride : À découvrir

Aux États-Unis tout comme en Europe, les pistes en pleine nature sont innombrables et ne sont généralement pas ouvertes aux véhicules à moteur. Elles sont répertoriées et classées suivant leur longueur, les difficultés que l’on peut y trouver ou autres critères comme par exemple l’observation de la faune et de la flore. Elles peuvent être utilisées pour divers types de randonnées à pied, à bicyclette ou encore à cheval. En Floride, plus de 40 pistes équestres sont répertoriées par le service des parcs et on peut consulter les registres pour obtenir des informations à propos des installations et commodités que l’on peut y trouver pour le confort et la sécurité des randonneurs.

Le “Marjorie Harris Carr Cross Florida Greenway”

Cette « piste verte » ouverte à la randonnée équestre ainsi qu’aux autres types de randonnée, est unique en Floride car elle traverse le centre de l’État d’ouest en est, du golfe du Mexique jusqu’à la St. John River. Elle se trouve sur un territoire connu autrefois sous le nom tout d’abord de « Cross Florida Ship » et par la suite de « Barge Canal Projects ». Si aujourd’hui cette piste « verte unique » de renommée mondiale existe, c’est tout simplement parce que toute une série d’événements n’ont pas permis de mener à terme, l'un des plus grands projets de travaux publics des E-U.

Aujourd'hui, ce corridor long de 180km (110 miles) traverse divers habitats naturels où il est possible de découvrir la flore et la faune indigène de la Floride. Elle offre une grande variété de pistes et aires de loisirs avec des installations comme des pataugeoires, des rampes d'accès aux rivières et lacs, des lieux de pêche, des terrains de camping, des abris de pique-nique, et même un immense espace de jeux pour enfants Boundless Playground®

Le Cross Florida Greenway est constitué de 17 portions différentes et tout au long de son trajet d’ouest en est, il offre aux randonneurs de tous âges et de toutes catégories des possibilités de loisirs multiples et illimités.

Pour toutes informations complémentaires il est possible de visiter le site www.floridastateparks.org/activity-list/Horse-Equestrian-Trail

Le bureau principal est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h. Les pistes sont ouvertes de 8h jusqu'au coucher du soleil, 365 jours par an. C’est gratuit, accessible aux fauteuils roulants et les animaux domestiques sont acceptés.