« Fat Village » de Fort Lauderdale

Le FATVillage : Flagler Arts Technology, est situé au cœur du centre-ville de Fort Lauderdale, à quelques minutes seulement du Fort Lauderdale Museum of Art et du Las Olas Blvd.

Le FATVillage est un quartier dont le but est de promouvoir la création artistique, les expositions, la conservation des œuvres d’art, la recherche et l'éducation des artistes contemporains émergents. Sa mission ultime étant de créer une communauté artistique qui soit inclusive en ayant de nombreux programmes différents, afin de renforcer la collaboration et les échanges interdisciplinaires. Au cours des ans, il s’est imposé comme un partenaire majeur pour le rayonnement culturel de la ville, en étant au centre du cercle des entreprises créatives locales et des artistes. Les designers, les urbanistes, les cinéastes, les photographes, les imprimeurs, les gourous des médias sociaux, les interprètes, les griffeurs et les développeurs Web résident dans et autour du village.

Art Walk : Tous les derniers samedis du mois de 19 à 23 heures!

Les gens sont invités à visiter le FATVillage. Cet événement gratuit qui se tient tous les mois sauf en décembre, est le meilleur moment pour découvrir le FATVillage et tout ce qu’il a à offrir. Il est alors possible de visiter de nombreuses boutiques, galeries, studios, des entreprises d’art, ainsi que des musées et centres qui ouvrent leurs portes au public.

Cet événement qui a commencé il y a quelques années avec seulement quelques dizaines de visiteurs curieux de découvrir l'art en général est devenu un festival mensuel, un incontournable de la vie culturelle de Fort Lauderdale où plusieurs milliers de personnes de tous âges, des plus jeunes aux plus vieux, viennent se divertir tout en profitant des spectacles de rue et des camions qui leur offrent une bonne nourriture. Le quartier offre également aux visiteurs un nombre impressionnant de restaurants renommés, de cafés, de magasins de détail, de boutiques, de galeries d’art et studios d’artistes.

Cars Art & Caffeine : Dimanche 8 janvier 2017 de 9h 30 12h30

Le regroupement des passionnés des voitures anciennes se fait au FATVillage. Il est possible de venir comme simple visiteur ou pour exposer sa propre voiture qu’elle soit modifiée, exotique, retro, européenne, ou américaine. Ce n’est pas un concours, mais simplement une belle occasion de la montrer à ceux et celles qui aiment ce genre de belle choses.

Le regroupement au FATVillage se fait au niveau de 521 NW 1st Ave, entre la 5th et la 6th Street à Fort Lauderdale.

Pour toutes informations complémentaires, il est possible de consulter le site www.fatvillage.com