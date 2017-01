Homestead Rodeo & Parade

La ville d’Homestead est indissociable des “Redlands », une petite région à environ 30km au sud de Miami, ainsi nommée à cause de l’argile rouge qu’on y trouve. C’est avant tout une communauté agricole avec des fermes, dont certaines ont encore les maisons originales construites par les premiers colons (clapboard), des paons en très grande quantité et des murs de roche de corail qui parsèment le paysage. Pour préserver les Redlands d’une urbanisation intense, les nouvelles maisons doivent être construites sur un minimum de 2 hectares (5 acres) de terre. Ce côté campagne et cow-boy est renforcé par des activités annuelles typiques organisées par la Homestead Rodeo Association, ou HRA.

Les 20 et 22 janvier 2017 se tiendra pour la 68e année, le Homestead Championship Rodeo, un événement unique en son genre. C'est l'un des plus anciens événements sportifs professionnels annuels dans le Sud de la Floride, et le seul Professional Rodeo Cowboys Association – PRCA qui est la plus ancienne organisation de contrôle des rodéos au monde.

Le 68e Rodéo et parade

Il fait partie des 600 événements du genre autorisés et supervisés chaque année par la PRCA, et c'est même l'un des plus importants rodéos organisés dans le cadre du circuit de l'Association. Il attire des cow-boys venant de tous les états du pays participant aux divers rodéos de l’association et qui veulent ainsi accumuler des points pour la finale nationale qui se tient en décembre. L’événement organisé à Homestead, comme c’est aussi le cas dans les autres villes, est toujours un mélange de spectacles professionnels de rodéo et de célébrations dans la ville.

On y retrouve les meilleurs talents, les meilleurs annonceurs de rodéo, la U.S. Marine Corps Mounted Color Guard, la U.S. Army Golden Knights Parachute Team. C’est aussi l’occasion de présenter sept compétitions comptant pour le championnat national qui comprend les épreuves de « bare-back and saddle bronco riding », de « tie-down roping », de « team roping, steer wrestling », de « cowgirls’ barrel racing » et de « crowd-pleasing bull riding ».

Le Homestead’s rodeo a lieu au Harris Field, U.S. 1 et Campbell Drive.

8 h-vendredi 20 janvier, 14 h-samedi 21 janvier et 14 h-dimanche 22 janvier 2017.

L'entrée est 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants.

Le samedi matin, il y a un défilé de rodéo gratuit à 11 heures du matin au centre-ville d’Homestead. • Des billets à prix réduit peuvent être achetés à l'avance en allant sur le site homesteadrodeo.com

Pour plus d’informations vous pouvez consulter

www.homesteadrodeo.com et www.floridarambler.com