Les pistes de randonnée pédestre en Floride

La Floride, avec plus de 8 000 km de sentiers de randonnée dispersés du Nord au Sud, d’Est en Ouest et sur 2 deux fuseaux horaires, peut dire qu’il y en a pour tous les âges, tous les niveaux de capacité physique et tous les gouts. Les documents d’information pour randonneurs pédestres les présentent, par catégories, par régions et sous-régions, et il est très facile de trouver une piste qui corresponde à ses désirs.

Le Sud de la Floride, souvent reconnu et visité pour ses plages et ses stations balnéaires, offre cependant des millions d’acres de nature sauvage ou plus de 44 pistes répertoriées sont aménagées et ouvertes au public. Dans bien des cas, on les retrouve dans des zones protégées constituées en parc comme l’Everglades National Park et le Big Cypress Swamp. Dans cette région de la Floride où les prairies et les tropiques se rencontrent, il existe également des centaines de petits parcs dans les prairies, sur la cote, les iles-barrières ou encore les milieux urbains. Ils offrent la possibilité des escapades tranquilles pour les familles, permettant de découvrir la faune et la flore si abondante et si diversifiée, d’observer les oiseaux et les fleurs qui apparaissent tout au long de l'année.

Fort Lauderdale et sa grande région, malgré sa forte densité de population, n’est pas en reste avec plus de 20 parcs et pistes aménagés pour répondre aux besoins des résidentes et des vacanciers. Les plus connus étant par ordre alphabétique :

Hugh Taylor Birch State Park: C’est en fait l'ancien domaine TerraMar de Hugh Taylor Bouleau, construit en 1940 dans une petite forêt tropicale en bordure de la plage de Fort Lauderdale. On y trouve également « l’Exotic Trail » serpentant au travers des jardins exotiques de la propriété. *John U. Lloyd Beach State Park: Bien connu des adeptes de la plongée sous-marine, car il est le point de départ pour aller découvrir les épaves immergées au large de la plage d’où on peut voir passer les navires de croisière géants sortant de Port Everglades. On y trouve également la « Barrier Island Nature Trail » qui pénètre plus en profondeur dans les terres.

Flamingo Gardens: C’est à l’origine une plantation d'agrumes de 320 acres, aujourd’hui un jardin botanique créé en 1927 grâce aux efforts de Floyd et Lula Wray sous la direction du botaniste Frank Stirling spécialiste des arbres à fruits tropicaux et des arbres à fleurs.

Secret Woods Nature Center : Ce centre est considéré comme la première «zone naturelle protégée en milieu urbain ». Réalisée en Floride en 1978, elle couvre une plaine inondable de 56 acres avec des cyprès et des mangroves et une partie de hautes terres avec des boisés de feuillus tropical.

En Floride, bien d’autres pistes sont ouvertes au public comme Bonnet House, Butterfly World, Beach Hammock Trail, Chapel Trail Nature Preserve, Colohatchee Natural Parc, Crystal Lake Natural Area, Doris Davis Foreman Wilderness, Easterlin Park, Fern Forest Nature Center, Helene Klein Pineland Preserve, Hillsboro Pineland Natural Area, Pine Island Ridge Natural Area, Pondhawk Natural Area, Snake Warrior Island Tall Cypress Natural Area, Tree Tops Park et Woodmont Natural Area. Il n’y a que l’embarras du choix.

Pour plus d’informations visitez www.visitflorida.com et les sites de tous les parcs cités dans cet article.